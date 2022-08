La MotoGP inaugura il GP d’Austria 2022 con un primo turno di prove libere atipico. Infatti, la pioggia ha caratterizzato la prima metà del turno. Negli ultimi 20′ i piloti sono scesi in pista con le gomme slick. Jack Miller con 1:30.756 precede di gran lunga Johann Zarco e la Suzuki di un ritrovato Joan Mir.

UNA SESSIONE DIFFICILE DA INTERPRETARE

Come ogni sessione mista, le FP1 della MotoGP al GP d’Austria è difficile da interpretare in quanto ci sono molti nomi “fuori posto”. Entrambe le Suzuki hanno girato molto forte con Mir 3° e Álex Rins in 6^ posizione. Bene anche la Honda con Takaaki Nakagami 8° dopo il primo turno di prove. Brad Binder, vincitore qui lo scorso anno, porta la KTM padrona di casa in 7^ posizione. Fa specie vedere ben due Yamaha in top 10. Oltre al solito Fabio Quartararo (5°), anche Andrea Dovizioso piazza la M1 nelle zone alte della classifica. Il pilota WithU RNF è 10° dopo le FP1 , un gradito ritorno per il forlivese che abbandonerà le corse dopo la gara di Misano.

DIETRO GLI INSEGUITORI NEL MONDIALE

Partono con calma gli inseguitori di Quartararo nel mondiale piloti. Francesco Bagnaia precede Aleix Espargaró nel primo turno di libere, entrambi lontani dalla vetta. Il pilota Ducati non ha fatto meglio della 15^ posizione, proprio davanti all’alfiere di Aprilia. Niente panico comunque: entrambi non hanno voluto prendersi rischi inutili su una pista dalle condizioni non ancora ideali.

I PILOTI DUCATI CONTINUANO CON LE NUOVE CARENE

Le nuove carene stanno avendo sempre più successo all’interno del box Ducati. All’inizio del weekend austriaco sono scesi in pista con le nuove carene entrambi i piloti del team ufficiale. Oltretutto, Jack Miller ha deciso di continuare ad utilizzare le alette posteriori, lanciate da Enea Bastianini a Silverstone.

MOTOGP | I RISULTATI DELLE FP1 AL GP D’AUSTRIA

