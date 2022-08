Va ad Enea Bastianini la pole position della MotoGP al RedBull Ring con il miglior tempo di 1’28″772 fregando per soli 24 millesimi a bandiera a scacchi esposta il tempo di Francesco Bagnaia. Chiude la prima fila Jack Miller con la seconda delle Ducati factory, prime due file con cinque piloti Ducati ed il solo Fabio Quartararo in grado di mettersi tra le rosse. Per Enea è la prima pole in carriera in MotoGP con Ducati che così in sola metà stagione ha già portato cinque piloti diversi in pole. Un record storico che era accaduto solo altre due volte nella classe regina e mai in MotoGP. Maverick Vinales prima Aprilia in settima piazza con Aleix Espargaro, passato per il Q1, nono.

Q1: AVANTI ALEIX E DIGGIA

Pronostico rispettato per Aleix Espargaro che con 1’29″231 si prende il miglior tempo del Q1 potendo accedere così al Q2 dove si deciderà la pole position MotoGP. Seconda piazza per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini in 1’29″350. Diggia mette fuori Luca Marini che nell’ultimo tentativo non riesce a fare meglio di 1’29″386 e domani scatterà dalla tredicesima casella. Alle sue spalle la prima della Honda con Takaaki Nakagami davanti alla RC213V ufficiale di Pol Espargaro.

Lo spagnolo che l’anno prossimo passera alla GasGas del team Tech3 dopo il primo run grazie alla scia regalata dal fratello Aleix. Sesta posizione per Franco Morbidelli davanti a Miguel Oliveira, ancora in cerca di una sella per il 2023 con Francesco Guidotti che non gli chiude le porte al team Tech3. Ottavo Stefan Bradl con l’altra HRC ufficiale mentre è nono Andrea Dovizioso alla sua penutima qualifica in carriera. Chiude la top10 Marco Bezzecchi, scivolato nel finale togliendogli la possibilità di migliorare.

Q2: BASTIANINI BEFFA BAGNAIA

Pecco Bagnaia era già convinto di aver portato a casa la terza pole consecutiva ma non aveva fatto i conti con Enea Bastianini che all’ultimo è riuscito a prendersi la prima posizione. L’alfiere del Gresini Racing ha fermato il cronometro in 1’28″772 all’ultimo giro disponibile prima della bandiera a scacchi. Francesco Bagnaia uscito come ha fatto nelle ultime occasioni per primo aveva fermato il crono in 1’28″796 nel secondo dei suoi tentativi con la seconda gomma soft. Chiude la prima fila la terza Ducati, quella di Jack Miller, uno dei piloti più accreditati per la vittoria domani dopo il passo mostrato nei turni di libere.

Si ferma invece in quarta piazza Jorge Martin, ormai prossimo all’annuncio del suo passaggio in Ducati Factory che dovrebbe arrivare nel weekend di Misano. Per lo spagnolo del team Pramac un buon 1’28″958 che gli permette di tenere alle spalle Fabio Quartararo. Il campione del mondo 2021 e leader del mondiale 2022 è l’unico pilota a interrompere l’egemonia Ducati nelle prime due file chiuse con Johann Zarco in sesta piazza. Settima posizione per Maverick Vinales con la migliore delle Aprilia in 1’29″135 davanti alla Suzuki di Joan Mir ed all’Aprilia del compagno di squadra Aleix Espargaro. Chiude la top10 Fabio Di Giannantonio con Alex Rins e Brad Binder che scatteranno con lui in quarta fila.

Mathias Cantarini