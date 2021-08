Seconda vittoria in carriera per Brad Binder sul tracciato del Red Bull Ring, con il sudafricano che ha tagliato il traguardo sotto una pioggia battente e con le gomme slick. Dietro il pilota della KTM, Pecco Bagnaia e Jorge Martin hanno completato il podio, mentre ha chiuso 7° il leader del Mondiale Fabio Quartararo.

PIOGGIA PROTAGONISTA

E’ successo tutto negli ultimi due giri di un Gran Premio d’Austria dove la lotta per la vittoria sembrava un affare a due tra Marc Marquez e il nostro Pecco Bagnaia e quando la pioggia ha sparigliato le carte in tavola. I piloti nelle primissime posizioni hanno optato per il cambio moto, mentre quelli del fondo gruppo, tra cui Binder, Marini, Rossi e Lecuona, hanno preferito osare e rimanere in pista. Una scelta che ha premiato il #33 della KTM che ha trionfato, ritornando alla vittoria dopo la prima affermazione ottenuta a Brno nella scorsa stagione.

BENE AL VIA PECCO

Allo start scatta bene il polema Martin, con Bagnaia e Quartararo a seguire. Fin dalle prime battute sembra chiaro che la lotta per la vittoria riguarderà questi tre piloti che, infatti, non risparmiano carenate staccate al limite, come quella che Quartararo compie al giro 7 per salire in seconda posizione e mettersi alla caccia di Bagnaia.

RISALITA DI MARQUEZ

Si arriva a metà gara con il gruppetto di testa, a cui si è aggiunto anche Marc Marquez, che ha creato un piccolo gap con Zarco e Mir che seguono rispettivamente in 5a e 6a posizione. Il francese della Ducati, però, cade al giro 19 in curva 9 assestando una bella picconata alle sue ambizioni di Mondiale, caduta tra l’altro nello stesso punto e con la stessa modalità del warm up del mattino.

BAGARRE MARQUEZ-BAGNAIA

SECONDA VITTORIA PER BINDER

Ad approfittare della situazione è il sudafricano Brad Binder che, con le gomme slick, compie un’autentica impresa andando a vincere il suo secondo Gran Premio in carriera. Dietro il #33 della KTM completano il podio le due Ducati di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, mentre Joan Mir (4°), Luca Marini (5°), Iker Lecuona (6°), Fabio Quartararo (7°), Valentino Rossi (8°), Alex Marquez (9°) e Aleix Espargaro (10à) chiudono la Top 10.

BAGNAIA RECUPERA SU QUARTARARO

Vincenzo Buonpane