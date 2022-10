Torna in pole position Jorge Martin, gli mancava da Austin, con un incredibile giro in 1’27″767 siglando il nuovo record della pista che in MotoGP resisteva dal 2013. Una prima fila che vede oltre al pilota Pramac anche la Honda di Marc Marquez e la Ducati factory di Francesco Bagnaia. I tre principali contendenti al titolo scatteranno in fila con Pecco terzo ed alle sue spalle Aleix Espargaro e Fabio Quartararo, quinto. Solo ottavo l’idolo di casa Jack Miller.

Q1: AVANTI ZARCO E RINS, FUORI BASTIANINI

Dopo delle FP3 complicate torna al top Johann Zarco, il francese che aveva comandato la giornata del venerdì è stato costretto a passare per il Q1. Il #5 ferma il cronometro in 1’28″132 nel suo ultimo tentativo assicurandosi il primo posto ed il passaggio nel Q2. Alle sue spalle Alex Rins con la Suzuki che del pilota francese ha sfruttato la scia per riuscire a centrare il Q2. Il pilota spagnolo passa al turno successivo per soli 38 millesimi su un Enea Bastianini ostacolato nell’ultimo passaggio da Miguel Oliveira che potrebbe subire penalità dalla direzione gara. Quarta piazza per Pol Espargaro che si ferma a 45 millesimi dal Q2 con una Honda che sulla pista australiana sembra tornata a nuova vita.

Quinta piazza per Joan Mir che al rientro in moto dopo le assenze di Aragon, Motegi e Thailandia si ferma a 360 millesimi dal miglior tempo del Q1. Scatterà in sedicesima piazza domani Brad Binder con la migliore delle KTM che sono nuovamente scivolate in fondo alla classifica dopo la vittoria di Oliveira in Thailandia. Chiudono la sesta fila le Yamaha di Cal Crutchlow e Darryn Binder. Nona posizione per Remy Gardner che correrà per la sua prima ed ultima volta sulla pista di casa in MotoGP davanti a Fabio Di Giannantonio e Miguel Oliveira. Il portoghese potrebbe ricevere un long lap penalty per domani dopo che nell’ultimo passaggio ha ostacolato Enea Bastianini. Chiudono la classifica Raul Fernandez, Franco Morbidelli e Tetsuta Nagashima.

Q2: JORGE MARTIN TORNA IN POLE

Cade dopo nove anni il record della pista australiana, a togliere Jorge Lorenzo dalla storia di Phillip Island è Jorge Martin. Lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1’27″767 conquistando la pole per soli 13 millesimi su Marc Marquez. Il pilota Honda MotoGP dopo il miglior tempo nelle FP3 ha sfruttato al meglio il traino di Bagnaia. L’otto volte campione del mondo si è incollato al codone di Pecco in entrambe le uscite riuscendo a togliere la posizione al pilota Ducati. Francesco Bagnaia che nell’ultimo tentativo si è trovato Marc Marquez, Alex Rins ed i piloti del team Mooney VR46 in scia ha deciso accettare il rischio di trainare questi velocissimi piloti. Alla fine solo il sei volte campione MotoGP è riuscito a superarlo in classifica lasciando a Pecco la prima fila.

La lotta per il titolo MotoGP 2022 sarà agguerrita con Bagnaia terzo mentre scatteranno subito alle sue spalle Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Entrami pagano un ultimo settore dove il pilota Aprilia ha avuto uno scuotimento in uscita dalla curva 12 che gli è probabilmente costato la prima fila. Per il campione del mondo MotoGP in carica invece il problema, cronico, è la potenza e l’ultimo settore per lui è diventato un incubo col distacco dalla pole che è salito oltre i due decimi. Chiuderà la seconda fila un altro francese: Johann Zarco. Il pilota Pramac Racing passato dal Q1 si è preso la seconda fila davanti ad altre tre Ducati.

La terza fila è infatti composta da sole moto di Borgo Panigale con il padrone di casa Jack Miller nel panino delle Ducati del team Mooney VR46 di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Chiudono la quarta Alex Rins, Alex Marquez e Maverick Vinales.

Mathias Cantarini