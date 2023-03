MotoGP | GP Argentina, P1: Doppietta Aprilia nelle prime prove, Viñales precede Espargaró

Il fine settimana di Aprilia in Argentina inizia nel miglior modo possibile grazie all’uno-due di Maverick Viñales e Aleix Espargaró nelle prime prove della MotoGP. Le RS-GP comandano la classifica davanti a Jorge Martín (Ducati Pramac), Takaaki Nakagami e Alex Marquez. Ottimo avvio per Morbidelli, nono, seguito dal leader del mondiale Pecco Bagnaia. Lontano per ora Quartararo, solo quindicesimo.

APRILIA SVETTA A TERMAS, DUCATI E HONDA INSEGUONO

A Noale possono sorridere dopo la fine del primo turno di prove MotoGP in quel di Termas de Rio Hondo, seconda tappa del mondiale 2023. Maverick Viñales, infatti, porta la propria RS-GP numero 12 in cima alla tabella dei tempi con il crono di 1:39.207, rifilando quasi tre decimi al compagno di squadra Aleix Espargaró, la cui prestazione fa capire quanto l’Aprilia sia ormai diventata una moto capace di dare molta confidenza ai piloti anche quando la pista non offre tanta aderenza.

I due prototipi di Noale sono seguiti dalla Ducati Pramac Racing di Jorge Martín, che pare non aver risentito dell’infortunio al piede destro provocato dal contatto con Marc Marquez nell’incidente avvenuto nel terzo giro di Portimão. In scia al 25enne spagnolo si posiziona a sorpresa la Honda LCR di Takaaki Nakagami, unico pilota in sella ad una moto giapponese ad inserirsi tra i primi cinque classificati, appena davanti all’ex compagno di box Alex Marquez (Gresini Racing), quinto a quattro decimi dal leader.

BUON APPROCCIO PER MORBIDELLI, QUARTARARO ANNASPA

La sequenza di Ducati prosegue con Johann Zarco (Pramac Racing) e Luca Marini (VR46), che vantano pochi millesimi di margine sulla Yamaha di Franco Morbidelli, una delle più gradite novità del primo turno argentino. L’italo-brasiliano ha la meglio su Marco Bezzecchi per soli quattro millesimi mentre Francesco “Pecco” Bagnaia inaugura la quarta fila virtuale con il decimo tempo. Un inizio tranquillo per il campione del mondo in carica e corrente leader del mondiale, sicuramente in attesa di migliori condizioni per scalare la classifica e conquistare l’accesso diretto alla Q2. Tuttavia, attenzione al meteo siccome per il pomeriggio argentino è prevista acqua.

Da segnalare la caduta di Alex Rins (Honda LCR), scivolato nella prima curva a causa della chiusura dell’avantreno. Il nuovo portacolori del team di Lucio Cecchinello ha comunque terminato la prima sessione a pochi passi dalla “zona podio”, sebbene sia da capire se tutti gli alfieri Honda riusciranno a tenere il ritmo dei migliori se e quando la pista diventerà più veloce. Attendiamo una risposta anche da parte di Fabio Quartararo, solamente quindicesimo nel miglior giro messo a referto.

Questo risultato potrebbe essere fatale al francese, che sarebbe costretto a passare per il Q1 nel caso in cui la pioggia dovesse condizionare il secondo ed ultimo turno di prove del venerdì, in programma oggi alle ore 20:00.Infine, poco prima della bandiera verde GASGAS Tech3 ha annunciato che Pol Espargaró, appena operato alla mandibola dopo il violento incidente sofferto in Portogallo, verrà sostituito dal tedesco Jonas Folger a partire dal Texas.

MOTOGP | GP ARGENTINA 2023 | RISULTATI PROVE 1

Matteo Pittaccio

