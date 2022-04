MotoGP | GP Argentina 2022: Nakagami primo nelle FP1, Bezzecchi quinto

Dopo tanta attesa la MotoGP è finalmente scesa in pista in Argentina. Nelle prime prove libere primeggia Takaaki Nakagami con la Honda LCR. Il giapponese, alfiere della squadra capitanata da Lucio Cecchinello, ha siglato il miglior tempo di 1:39.028 precedendo il campione del mondo in carica Fabio Quartararo e la RC213V ufficiale di Pol Espargaró.

NAKAGAMI DAVANTI, TOP10 RACCHIUSA IN QUATTRO DECIMI

La prima sessione di libere svolta nel circuito di Termas de Rio Hondo ha visto la pista raggiungere i 41° mentre il vento si è attestato sulla media di 15 km/h. Come detto in apertura, Nakagami si è imposto sulla concorrenza alla fine del ventiquattresimo giro sui venticinque percorsi. Nakagami in origine non doveva correre poiché positivo al Covid. Tuttavia, appena tornato negativo, ha approfittato dei cambi di programma per prendere il primo volo disponibile per l’Argentina e affrontare il terzo weekend stagionale.

Il secondo posto porta la firma dell’iridato 2021 Fabio Quartararo, unico pilota Yamaha ad inserirsi nella classifica dei primi dieci. Il transalpino si è posizionato davanti ai fratelli Espargaró, prima Pol e poi Aleix, quarto in sella ad un’Aprilia molto competitiva considerando l’eccellente rendimento di Maverick Viñales, ottavo.

MARCO BEZZECCHI LA SORPRESA, UNICA DUCATI NEI PRIMI DIECI

Prima sessione sorprendente per Marco Bezzecchi, al debutto in MotoGP con la Ducati del team VR46. Il riminese, vincitore del GP d’Argentina 2018 classe Moto3, ha sfruttato il riferimento di Morbidelli nel miglior giro e ha ottenuto il quinto tempo assoluto a soli due decimi dalla vetta. Sesta piazza per Alex Rins, seguito dal vincitore del GP d’Indonesia Miguel Oliveira e dal già menzionato Maverick Viñales. Ancora KTM Factory in ottava posizione, occupata dal sudafricano Brad Binder. La Top10 della prima sessione di prove libere è completata dal campione del mondo 2020 Joan Mir, a poco meno di quattro decimi da Nakagami.

Dunque l’unica Ducati che ritroviamo nei primi dieci è quella di Bezzecchi (GP21). Tutte le altre hanno iniziato il ristretto weekend argentino in ombra: Bastianini, leader della classifica, è undicesimo di fronte a Bagnaia mentre Zarco e Miller hanno chiuso il turno rispettivamente al quindicesimo e diciassettesimo posto.

Dalla classifica pubblicata nel paragrafo successivo possiamo notare che ben diciannove piloti siano racchiusi nel secondo di distacco, fattore che crea un’attesa notevole in vista delle seconde prove libere, in programma alle ore 20:40 italiane.

MOTOGP | GP ARGENTINA 2022 | RISULTATI UFFICIALI FP1