Sono sempre loro due: Enea Bastianini e Francesco Bagnaia si sono giocati la vittoria in MotoGP al GP di Aragón. Il pilota del Gresini Racing conquista il quarto successo stagionale grazie ad un sorpasso in curva 7 all’ultimo giro sul futuro compagno di box. Chiude in terza posizione Aleix Espargaró, che torna così sul podio dopo sei gare a secco. Out Fabio Quartararo, coinvolto in un contatto nel corso del primo giro.

I DUE ALIENI

Se a Misano Bagnaia ha preceduto Bastianini di 34 millesimi sul traguardo, il pilota di Rimini ha preceduto il torinese di 42 millesimi in Spagna. I due piloti Ducati hanno fatto un altro mestiere in questa gara, essendo gli unici a tenere un ritmo di 1:48 per tutta la durata della corsa. Bastianini nelle prime fasi di gara ha dimostrato di averne di più, passando il #63 ma arrivando lungo e perdendo la leadership della corsa. Poi il #23 ha seguito il compagno di marca per tutta la durata della corsa, facendosi vedere in più occasioni. L’attacco vincente è arrivato però solo all’ultimo giro, non lasciando possibilità di replica. Con lo “zero” di Quartararo ora Bagnaia è a -10 in campionato.

CAOS MÁRQUEZ

Il ritorno alle competizioni di Marc Márquez in MotoGP al GP di Aragón non è andato come ci si aspettava. Dopo una grande partenza da parte del rientrante #93, la RC213V ha sbandato in uscita da curva 3, rallentando e causando l’incidente dell’incolpevole Fabio Quartararo. Dopo l’impatto la moto dello spagnolo si è ritrovata un pezzo della carena della Yamaha appena sopra il parafango. Una volta uscito da curva 7, l’otto volte iridato ha attivato l’abbassatore posteriore, così la ruota posteriore si è bloccata per colpa del detrito della M1. Márquez è rimasto passeggero della propria moto, causando la caduta anche di Takaaki Nakagami. Lo spagnolo è poi tornato a passo d’uomo verso i box, ritirandosi.

SI RIVEDE ANCHE LA KTM

La MotoGP al GP di Aragón riabbraccia una KTM tornata nelle posizioni di testa. Brad Binder è stato in 3^ posizione per gran parte della contesa, cedendo all’Aprilia di Espargaró solo negli ultimissimi passaggi. Binder alla fine porta a casa un grandissimo 4° posto, mentre Miguel Oliveira chiude la gara in 11^ posizione.

POKER DUCATI DIETRO BINDER

La Ducati, oltre ad aver monopolizzato le prime due posizioni, mette altre cinque moto in top 10. Un’altra gara da incorniciare per Borgo Panigale, che si porta a casa anche il terzo titolo costruttori consecutivo con cinque gare d’anticipo. In quinta posizione Jack Miller precede di 5″ Jorge Martín, Luca Marini e Johann Zarco. In 10^ posizione chiude Marco Bezzecchi, dietro alla Suzuki di Álex Rins, rimasto intruppato nelle ultime posizioni dopo il caos del primo giro. In zona punti anche le Honda di Álex Márquez (12°) e Pol Espargaró (15°), la Yamaha del rientrante Cal Crutchlow (14°) e la seconda Aprilia di Maverick Viñales (13°).

MOTOGP | RISULTATI DEL GP DI ARAGON

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTO2 | GP ARAGON, GARA: ACOSTA TORNA AL SUCCESSO