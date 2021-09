MotoGP | GP Aragón 2021: anteprima e orari del MotorLand

La MotoGP riparte dalla Città del Motore di Aragón, scenario del tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. Le tre classi saranno accompagnate dalla Red Bull Rookies Cup, caratterizzata da un David Alonso impegnato a gestire l’ampio vantaggio su David Muñoz.

MOTOGP | QUARTARARO PUNTA LA SESTA, VIÑALES DEBUTTA CON APRILIA

Nei cinque km del MotorLand la MotoGP arriva con Fabio Quartararo sempre in testa alla classifica e pronto a confermare lo strepitoso rendimento di Silverstone. Il francese di casa Yamaha ha parlato di un tracciato che potrebbe rivelarsi tra i più complicati nella costante battaglia per la vetta. Tuttavia l’inerzia è ha favore di Quartararo, che dalla sua può contare sui 65 punti di vantaggio su Joan Mir, diretto inseguitore. Proprio Suzuki e Yamaha sono le ultime case vincenti in quel di Aragón. Suzuki vinse la prima gara del 2020 con Alex Rins mentre Yamaha primeggiò nel GP di Teruel con Franco Morbidelli. L’albo d’oro però sorride al binomio Honda-Marc Márquez, per cinque volte il primo a passare sotto la bandiera a scacchi. Una sola vittoria invece per Ducati, ossia quella ottenuta al debutto del tracciato nel 2010, quando Casey Stoner vinse davanti a Dani Pedrosa ed al tenace compagno Nicky Hayden.

In questo weekend la novità maggiore consisterà nel ritorno di Maverick Viñales, pronto a debuttare con l’Aprilia RS-GP dopo l’addio burrascoso con Yamaha. Il 26enne spagnolo prenderà il posto di Lorenzo Savadori da questo fine settimana in poi, affiancando un vecchio compagno di squadra: Aleix Espargaró, fresco di primo podio con la moto di Noale. Maverick e Aleix sono già stati nello stesso box tra il 2015 ed il 2016, quando entrambi corsero con la rientrante Suzuki.

Rimanendo sul tema selle ricordiamo che Cal Crutchlow correrà ancora con Yamaha Factory. Al tempo stesso Petronas SRT ha confermato Jake Dixon. Il posto del britannico sarà preso da John McPhee, al debutto in Moto2. La sella Moto3 liberata dallo scozzese verrà affidata a Syarifuddin Azman, in arrivo dal CEV.

MOTO2 | GARDNER COMANDA, RAUL FERNANDEZ INFORTUNATO E MCPHEE ESORDISCE

La Moto2 rischia di diventare sempre più dominata da Remy Gardner visto il recente infortunio di Raúl Fernández. Il fenomenale rookie di casa Ajo ha infatti riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra in una caduta dalla bicicletta. Dunque, dopo la scivolata di Silverstone, la situazione campionato si complica per Raúl, che comunque proverà a correre. Il compagno e rivale Gardner, tuttavia, è molto lontano e recuperare 44 punti in questa situazione pare impossibile.

Gli italiani, invece, proveranno a replicare le ottime prestazioni di Silverstone. Marco Bezzecchi ha soli otto punti di ritardo da Fernández mentre Fabio Di Giannantonio pare aver dimenticato la difficile parentesi austriaca. Il punto di riferimento sarà però MarcVDS, nel 2020 dominante in entrambi i weekend con Sam Lowes. Il britannico portò a casa entrambe le Pole e le vittorie dei due GP svolti, quindi occhio al pilota di Lincoln.

Tra gli elementi di interesse evidenziamo il debutto di John McPhee, finalmente in Moto2. Lo scozzese, ormai 27enne, doveva già esordire quest’anno ma SRT ha preferito lasciarlo in Moto3 per una stagione ulteriore. La speranza era quella di vincere il titolo della classe leggera, ma vista la mancanza di competitività l’obiettivo non potrà essere raggiunto prima della chiusura del team.

Le novità in griglia non finiscono qui. Il team SAG ha infatti deciso di affidare una terza Kalex a Piotr Biesiekirski, 19enne polacco che corre nel CEV Moto2. Non sarà la prima gara di Piotr siccome lo abbiamo già visto nel mondiale con NTS nel 2020 (sostituto di Raffin) e quest’anno con SAG in occasione del round catalano. In conclusione, Lorenzo Baldassarri salterà la gara aragonese per risolvere definitivamente i problemi al braccio destro nati nella caduta del GP di Germania. Il suo posto in MV Forward sarà preso da Xavier Cardelús, attualmente in MotoE con Esponsorama.

MOTO3 | ACOSTA A CACCIA DI PUNTI PESANTI, ATTENZIONE AGLI ITALIANI

Il dominio italiano in terra britannica ha sorpreso tutti. Fenati, Antonelli e Foggia hanno impressionato e, soprattutto il primo, dato un segnale di ripresa per le speranze iridate tricolori. Tutto ciò però si scontra con la solidità di Pedro Acosta, ancora in zona punti a Silverstone nel weekend più difficile della stagione. Annunciato il passaggio in Moto2 con Ajo, affiancato da Augusto Fernandez, ora Acosta deve “solo” difendersi dal rientro di Sergio Garcia, Romano Fenati e forse Dennis Foggia. Il primo avversario rimane il pilota Aspar, ma come detto gli italiani hanno dimostrato di poter ambire costantemente a posizioni importanti.

L’unica novità del weekend si ritrova nel debutto di Syarifuddin Azman in Moto3. Il malese corre nel CEV con il SIC Racing Team, squadra con cui ha vinto Gara 1 in Catalunya. Sarà lui a sostituire John McPhee ad Aragón.

GP ARAGON 2021: DIRETTA LIVEGP.IT

LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare in diretta il Gran Premio d’Aragon sul canale YouTube e Facebook. La trasmissione andrà in onda alle 13:45 di Domenica 12 settembre.

GP ARAGON 2021: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN, sul canale 208 Sky Sport MotoGP ed in differita su TV8. Ecco gli orari del tredicesimo weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 10 settembre 2021 [DAZN-SKY]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 11 settembre 2021 [DAZN-SKY]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 12 settembre 2021 [DAZN-SKY]

08:40 | Moto3 – Warm Up

09:10 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara [19 giri]

12:20 | Moto2 – Gara [21 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 23 giri]

DIFFERITA TV8

Sabato 11 settembre 2021

18:45 | Sintesi Qualifiche

Domenica 12 settembre 2021

17:35 | Moto3 – Gara

18:45 | Moto2 – Gara

20:25 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

