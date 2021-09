Il team italiano MTA sarà al via del mondiale Moto3 nel 2022. Il Junior Team di Alessandro Tonucci attualmente partecipa a varie categorie quali Minimoto, PreMoto3 e Moto3 del CIV ed European Talent Cup e Moto3 del CEV. Dal prossimo anno vi sarà un nuovo step schierando le moto KTM.

LA CONFERMA DI TONUCCI

L’annuncio è stato comunicato sugli account social di Alessandro Tonucci, ex pilota di Moto3 e Moto2 che sarà il team manager della squadra. “Tonu” ha confermato solamente la notizia del ritorno in Moto3 senza aggiungere ulteriori dettagli, né per quanto riguarda le moto né tantomeno sui piloti.

VOCI DI MERCATO

Il team dell’italiano, secondo quanto emerso, potrebbe puntare sul già pilota della squadra nel CEV Moto3 Iván Ortolá, centauro di Valencia, classe 2004. Lo spagnolo con il #24 potrebbe avere come team mate Ryusei Yamanaka, attualmente in sella con Prüstel GP in Moto3: il numero 6 sta vivendo una stagione difficilissima in cui ha perso anche il compagno di box, Jason Dupasquier.

Il team MTA dovrebbe usare come moto le KTM, che già utilizza nel CEV oltre che nei vari campionati nazionali.

UN GRANDE RITORNO

Come detto, per il team MTA si tratta di un ritorno nel motomondiale: la squadra ha già corso in Moto3 tra il 2014 ed il 2016 con il nome di team Italia 3570. La struttura è stata fondata dal padre di Alessandro, Stefano Tonucci, ed Emanuele “Lele” Ventura. Questa scuderia ha schierato grandi talenti ed alcuni campioni iridati quali Andrea Locatelli e Matteo Ferrari, ma anche piloti tutt’ora in evidenza nel mondiale di Moto2 come Stefano Manzi e Marco Bezzecchi.

LE PARTNERSHIP

Nel 2020 il team MTA ha stretto una collaborazione con la struttura di Raul Romero, Avintia Esponsorama, team che concluderà l’avventura nel mondiale in classe regina nel 2021. Da capire se anche la squadra Moto3 saluterà, team che in questo 2021 schiera Niccolò Antonelli e Carlos Tatay. Da capire inoltre se l’ingresso di MTA sarà un rimpiazzo del team guidato dall’ex pilota Sbk Rubén Xaus. Per Alessandro Tonucci e la sua squadra sarà la ripresa di un esperienza interrotta nel 2016 e che ripartirà dopo sei anni.

Giacomo Da Rold