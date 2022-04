La MotoGP torna ad Austin sul rinnovato Circuit of the Americas, riasfaltato nell’inverno dopo le polemiche dello scorso autunno. Torna in pista Marc Marquez subito velocissimo che accede direttamente al Q2. Dovranno invece passare per il Q1 il vincitore del GP dell’Argentina Aleix Espargaro e lo specialista Jorge Martin.

Il Circuit of the Americas si tinge di rosso con cinque Ducati nelle prime cinque posizioni! Pole position per Jorge Martin battendo di soli tre millesimi Jack Miller, prima fila completata dall’altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Seconda fila con le due Ducati di Johann Zarco ed Enea Bastianini e la Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo.

Mathias Cantarini