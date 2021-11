E’ di Pecco Bagnaia la pole position del Gran Premio d’Algarve sul circuito di Portimao. Il pilota italiano della Ducati, attualmente al secondo posto nella classifica iridata, ha preceduto il compagno di team Jack Miller e la Suzuki di Joan Mir. Solo 7° il fresco Campione del Mondo Fabio Quartararo, preceduto anche da Martin, Zarco e Pol Espargaro.

Dopo la vittoria sfumata nel GP dell’Emilia Romagna, dove aveva conquistato la pole, Pecco Bagnaia ha immediatamente fatto la voce grossa anche a Portimao, sede della diciassettesima prova del Campionato MotoGP 2021, conquistando la quinta partenza al palo consecutiva, la numero 10 stagionale per la casa di Borgo Panigale.

Q1

Prima parte di qualifica con nomi eccellenti come Johaan Zarco e Miguel Oliveira, ad esempio, costretti ad affrontare la tagliola del Q1. Primi minuti di sessione piuttosto enigmatici con la pista che va via migliorandosi giro dopo giro. A farla da padrona sono i piloti Ducati con Zarco che, al termine dei 15 minuti, si porta in testa alla classifica con il crono di 1:39.130, seguito dalla KTM di Iker Lecuona che si accaparra l’ultima casella disponibile per il Q2 con un tempo più lento di soli 41 millesimi da quello del francese della Ducati. Sono, invece, 151 i millesimi che separano Enea Bastianini dalla seconda posizione, con il pilota italiano che scatterà, quindi, dalla quinta fila. Chiudono lo schieramento Aleix Espargarò, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Miguel Oliveira, Maverick Vinales, Brad Binder, Stefan Bradl, Andrea Dovizioso e Takaaki Nakagami.

Q2

Monologo Ducati nei 15 minuti che assegnano la pole position con Jorge Martin il primo a far segnare un tempo significativo in 1:39.264, seguito a pochi millesimi di distanza da Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Ad abbassare il limite dello spagnolo del team Pramac ci pensa Jack Miller che stampa un 1:38.836, seguito da Mir e da Martin, mentre è costretto a rientrare ai box Luca Marini, vittima di una caduta mentre stava realizzando parziali interessanti. A tre minuti dalla fine è Pecco Bagnaia a portarsi in testa con due giri velocissimi che gli permettono di conquistare la sua quinta pole position consecutiva, davanti al compagno di squadra Jack Miller e allo spagnolo Joan Mir. La restante parte dello schieramento è completato da Jorge Martin (4°), Johann Zarco (5°), e Pol Espargaro (6°) che chiudono la seconda fila, mentre in terza fila scatteranno il neo Campione del MondoFabio Quartararo (7°), Alex Marquez (8°), e Franco Morbidelli. Quarta fila, infine, per Iker Lecuona (10°), Alex Rins (11°) e Luca Marini (12°).

Vincenzo Buonpane