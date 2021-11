Buongiorno amici di LiveGP e benvenuti alla cronaca live del Gran Premio dell’Algarve, penultimo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Portimao, tracciato che come Misano Adriatico si prepara per accogliere per la seconda volta i protagonisti delle due ruote.

LA CRONACA LIVE

Fabio Quartararo (Yamaha) è il favorito d’obbligo per una competizione che si preannuncia oltremodo interessante. Il francese, già campione dopo la tappa in Italia, si appresta per chiudere al meglio la stagione, pronto a dare battaglia per il titolo costruttori contro la Ducati. Occhi puntati su Francesco Bagnaia che tra i sali e scendi dell’Algarve si prepara per respingere ogni attacco da parte dello spagnolo Joan Mir (Suzuki), ancora senza successi in questo 2021.

Appuntamento alle 14.00 per un evento da non perdere! Buon divertimento a tutti!

Luca Pellegrini