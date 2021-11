Nella penultima gara stagionale in Algarve sul circuito di Portimão Pecco Bagnaia si porta a casa la terza vittoria stagionale. Una gara condotta fin dalla prima curva che non ha lasciato scampo a Joan Mir, secondo e Jack Miller terzo. Ottima prestazione di Alex Marquez che è stato anche in terza posizione ma ha dovuto cedere a “Jackass” nel finale di gara.

PECCO WEEKEND PERFETTO

Per Pecco l’ennesimo weekend perfetto piovuto nelle sue mani. Da cinque gare a questa parte infatti Pecco pembra imbattibile. Cinque pole consecutive a partire da Aragon dove ha conquistato anche la sua prima vittoria, replicandosi a Misano. Dopo il podio di Austin e lo zero di Misano arrivato quando si trovava in testa davanti a Marc Marquez ecco la terza vittoria stagionale. In Algarve dopo aver conquistato la pole ieri oggi ha fatto sua la gara ed il giro veloce.

Vittoria meritata per Pecco che è subito scappato mettendo costantemente qualche decimo tra lui e Joan Mir. Il pilota Suzuki è l’unico che è riuscito a resistere al passo di Pecco. Il campione del mondo uscente della MotoGP ha subito passato Jack Miller nel primo passaggio potendosi giocare la vittoria con Bagnaia. Jack Miller dopo un ottimo start, ha lasciato strada a Bagnaia alla prima curva. Nel corso del primo giro è stato passato anche da Mir e fino a metà gara sembrava avere in pugno la terza piazza. Dopo la metà gara è arrivato Alex Marquez alle spalle dell’australiano e approfittando di un piccolo inciampo dell’australiano si è portato in terza piazza. Il giovane Marquez è addirittura riuscito a prendere qualche decimo su Miller prima che lo spagnolo commettesse a sua volta un errore permettendo a Jackass di avvicinarsi ed attaccarlo prendendosi il podio finale.

ZARCO MIGLIOR INDIPENDENTE

Con la quinta piazza conquistata oggi Johann Zarco ha conquistato il titolo di miglior pilota indipendente, sesto Pol Espargaro davanti a Jorge Martin settimo. Grazie a questi risultati il team Pramac si è aggiudicato il titolo di miglior team indipendente. Ottava piazza per Alex Rins, opaco questo weekend ma che in gara è riuscito a centrare la top10. Nono Enea Bastianini ancora in miglioramento rispetto alla posizione al via. Enea ha perso diversi punti rispetto a Martin per il titolo di rookie of the year ma arriva all’ultima gara con 3 punti di margine sullo spagnolo. Chiude la top10 Brad Binder. A punti anche Luca Marini dodicesimo davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

Mathias Cantarini