Quinto round stagionale per la serie virtuale della MotoGP, con i piloti della classe regina pronti a sfidarsi sul circuito di Silverstone. Tra i protagonisti più attesi vi è senza dubbio Jorge Lorenzo, al proprio debutto in un appuntamento virtuale, chiamato al confronto con l’altro portacolori Yamaha Fabio Quartararo. La sfida scatterà alle ore 15:00, con il via del nostro commento in diretta su Radio LiveGP a partire dalle ore 14:55.

Assenti di lusso i protagonisti del podio di Misano, ovvero i fratelli Marquez e Valentino Rossi, mentre a difendere i colori di casa Ducati e Aprilia ci saranno Michele Pirro e Lorenzo Savadori. Ma ecco la lista degli otto piloti impegnati nella Virtual Race di Silverstone:

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

La sfida si svolgerà sulla distanza di 10 tornate (ovvero il 50% della distanza reale), andando a precedere le gare riservate ai piloti di Moto2 e Moto3. Anche in questa occasione, su Radio LiveGP sarà possibile seguire il commento in diretta della Virtual Race di MotoGP con i nostri Marco Pezzoni e Mathias Cantarini.

QUI IL LINK PER SEGUIRE LA VIRTUAL RACE MOTOGP:

Marco Privitera