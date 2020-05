Quarta tappa della MotoGP Virtual Race sul circuito di Misano e seconda vittoria virtuale per Alex Marquez, seguito sul podio dal fratello Marc e da Valentino Rossi. Prima gara virtuale per il campionato MotoE, vinta dal campione in carica Matteo Ferrari.

MOTOGP

Terminata poco fa la quarta tappa MotoGP Virtual Race, nata come #StayAtHomeGP. Dopo il successo delle scorse gare, oggi il circuito ad ospitare la gara virtuale è stato il Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alex Marquez. Seconda vittoria nelle gare virtuali, oggi conquistata all’ultima curva. In un’ipotetica Live Championship il numero 73 Alex Marquez sarebbe in testa alla classifica, seguito da Pecco Bagnaia e Maverick Vinales. Secondo classificato Marc Marquez battuto all’ultimo corner dal fratello Alex. Terzo gradino del podio per Valentino Rossi. A dominare la pista per buona parte della gara è stato Fabio Quartararo, troppa foga la sua, che a due giri dalla fine gli ha procurato una caduta che gli ha fatto perdere posizioni favorendo i fratelli Marquez. Ne ha approfittato anche Valentino Rossi, vittima di un errore alla prima curva, che è riuscito a risalire il gruppo fino ad arrivare al podio. Gara tutta in salita invece per Pecco Bagnaia e Maverick Vinales, autori di una vittoria a testa nelle scorse virtual race. Probabilmente la gara virtuale più coinvolgente a cui abbiamo assistito finora.

MOTOE

Primissima apparizione nel campionato virtuale per la MotoE. Stesso format delle altre categorie oggi sono scesi in pista dieci piloti in sella alle loro moto elettriche virtuali. Primo vincitore virtuale Matteo Ferrari, campione in carica del campionato sopracitato. Si è distinto dal resto del gruppo per una gara più pulita, per il possibile, rispetto agli altri. Seconda posizione per Eric Granado, terzo Casadei Mattia.

LEGGI ANCHE: FASE 2| LA FEDERMOTO RISPONDE ALLE FAQ RELATIVE AL NUOVO DPCM

Nicole Facelli