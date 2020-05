Annunciata nella giornata odierna la quinta Virtual Race stagionale della MotoGP, il Michelin Virtual British GP a Silverstone domenica 31 maggio. Tornano Moto2 e Moto3 al posto della MotoE, ma la grande novità è il debutto di Jorge Lorenzo al posto di Vinales nel team Monster Energy Yamaha.

In questo periodo di stop forzato delle gare vere causa Covid-19, stanno riscuotendo un grande successo le gare virtuali. Non a caso Dorna ha cavalcato quest’onda proponendo un “campionato” di gare virtuali sui tracciati dove si sarebbe dovuto correre questa stagione.

La gara 4 di Misano ha riscosso parecchio successo e, come recita il comunicato sul sito esport.motogp.com, un sacco di contenuti sono stati prodotti ed il counter delle visualizzazioni su Youtube e gli altri social è schizzato oltre i 4 milioni.

Per la quinta Virtual Race MotoGP eSport, in programma questa domenica sul tracciato di Silverstone, è previsto il ritorno di Moto2 e Moto3 e soprattutto il debutto di Jorge Lorenzo per il team Yamaha al posto di Maverick Vinales.

Regolamento

Come per le ultime gare, il regolamento è molto semplice. Vengono trasmessi solamente gli highlights delle qualifiche per poi passare direttamente alle gare. Apre il programma la MotoGP con la gara sulla distanza dei 10 giri (50% della distanza reale), segue la Moto2 e a chiudere la Moto3. Per Moto2 e Moto3 i giri saranno 6, ovvero il 35% della distanza reale.

Line-up

MotoGP

Come detto, debutta Jorge Lorenzo, ma soprattutto spicca l’assenza dei due piloti del team Honda HRC Repsol, Marc & Alex Marquez. Saranno quindi 8 i piloti che prenderanno parte al Michelin Virtual British Grand Prix.

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Moto2

Nella classe intermedia spicca l’ingresso dell’attuale leader mondiale, il giapponese Tetsuta Nagashima, oltre al debutto di Marco Bezzecchi per lo Sky Racing Team.

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus

Broadcast Partner

La Virtual Race come sempre sarà trasmessa in diretta sui canali Youtube MotoGP e MotoGP eSport, oltre che sui maggiori broadcaster europei e non. Al termine delle gare ci saranno le consuete interviste Instagram al vincitore di ogni categoria.

Marco Pezzoni