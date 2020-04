Tra pochi giorni i piloti della MotoGP si sfideranno nuovamente nella seconda Virtual Race, sul Red Bull Ring in Austria. Questa volta saranno presenti Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Tito Rabat e Taka Nakagami ad affiancare i confermati Bagnaia, Quartararo, Vinales, Marc ed Alex Marquez.

Dopo l’esperimento andato a buon fine dello #StayAtHomeGP del Mugello, che ha riscosso un enorme successo di pubblico dando anche all’eSport MotoGP un boost di visibilità grazie ai piloti ufficiali MotoGP, la domenica di Pasqua si replica con la seconda Virtual Race, questa volta sul tracciato austriaco del Red Bull Ring, teatro peraltro di duelli veri tra Marquez e Dovizioso negli ultimi anni.

Come la scorsa gara, anche in questa occasione i piloti ufficiali MotoGP utilizzeranno le proprie Playstation 4 con inserito il nuovo videogame ufficiale del Mondiale, MotoGP20, in arrivo nei negozi il 23 aprile prossimo.

Vediamo quali sono i principali cambiamenti rispetto alla gara virtuale del Mugello.

Regolamento

Come successo per la gara del Mugello, si svolgerà tutto nella giornata di domenica con i classici 5’ di qualifica in modalità time attack per decretare la griglia di partenza della gara. La gara scatterà immediatamente dopo le qualifiche su una distanza di 10 giri, rispetto ai 6 del Mugello.

Line up di partenza

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Rispetto alla scorsa gara escono quindi i due piloti Suzuki Rins e Mir, le KTM Tech3 di Lecuona ed Oliveira e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

Come e dove vedere la gara

La Virtual Race di domenica si potrà vedere sui due siti internet della MotoGP, ovvero motogp.com ed esport.motogp.com, sui canali YouTube di MotoGP ed eSport MotoGP nonché sugli account Facebook, Twitter ed Instagram di MotoGP ed eSport MotoGP.

In TV sarà invece il canale Sky Sport MotoGP a trasmettere la gara virtuale con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini.

LiveGP.it seguirà il secondo appuntamento virtuale con il commento live, così come successo per la virtual race del Mugello.

Marco Pezzoni