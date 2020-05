In una domenica ricca di gare, oggi scenderanno in pista, seppur virtualmente, tutte le classi del Motomondiale. Dopo il buon riscontro dei precendenti appuntamenti, riservati soltanto alla MotoGP, a partire da oggi scenderanno dunque in pista anche Moto2 e Moto3 per il Red Bull Virtual Grand Prix of Spain. Seguite con noi la diretta della gara della classe regina a partire dalle ore 16:15 con il commento in italiano su Radio LiveGP!

MotoGP™ Line-up:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Ducati Team: Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Red Bull KTM Tech 3: Miguel Oliveira, Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

I PROTAGONISTI

I protagonisti di questo evento sono tutti protagonisti del mondiale reale di MotoGP, fatta eccezione per Lorenzo Savadori. Il collaudatore Aprilia in questo caso scenderà infatti in pista in veste di pilota ufficiale della casa di Noale. Da segnalare inoltre che non sarà della partita il team KTM Factory, che cede il suo posto al team satellite Tech3. Nakagami invece non sarà presente per l’indisponibilità di MotoGP 20 nel suo paese. Assente anche Crutchlow, che non disputerà le gare virtuali. In totale parteciperanno 11 piloti, con HRC che potrà contare su entrambi i suoi alfieri.

La causa di questa gara è benefica, con Two Wheels for Life, l’associazione benefica di Dorna, che ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione dell’Africa sub-Sahariana colpita dal Coronavirus.

Per questa occasione, dato l’ingresso di Moto2 e Moto3, le qualifiche verranno disputate prima delle gare ma non verranno trasmesse. La corsa della MotoGP si correrà sul 50% della lunghezza reale.

LA CRONACA SU RADIO LIVEGP E LA GARA IN DIRETTA



Seguite dunque con noi la diretta della corsa con commento in italiano su Radio LiveGP.

Carlo Luciani