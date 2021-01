La stagione 2020 si è conclusa con la vittoria a sorpresa di Joan Mir. Lo spagnolo della Suzuki ha conquistato un mondiale privo di Marc Marquez, disegnando nuove gerarchie nella classe regina. Tra queste non figura sicuramente Andrea Dovizioso che ha chiuso 4° nella classifica piloti e che l’anno prossimo non farà parte del Mondiale. L’ex Ducati ha infatti preso una decisione riguardo il 2021

DOVIZIOSO AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS

Annata ‘no’ per il “Dovi” che nel 2020 ha trionfato solamente in Austria, ma soprattutto ha dovuto vivere una stagione da separato in casa. Dopo 7 anni insieme, le strade con la Ducati si sono divise e il pilota romagnolo avrebbe scelto di prendere parte agli Internazionali d’italia Motocross. A riferirlo è Alessio Piana sul suo profilo Twitter. Una decisione che sicuramente non lascia spazio ad un suo ritorno in MotoGP nel 2021 e difficilmente l’ex Honda potrebbe tornare nel 2022 dopo un anno di stop. Alcune indiscrezioni raccontano di un’interessamento proprio del team giapponese per sostituire Marc Marquez, ma ancora non sembrerebbe esserci nulla di concreto.

MOTOCROSS AMORE DI SEMPRE

La scelta del forlivese però non è da considerarsi sorprendente. L’ormai ex Ducati è da sempre un grande appassionato di motocross, così come altri piloti della MotoGP come Marc Marquez, Maverick Viñales, Jack Miller e Fabio Quartararo. Nell’anno sabbatico, dunque, il Dovi ritrova una delle sue più grandi passioni e, magari, ritroverà anche la MotoGP nel 2022,. Ma quella è un’ipotesi ancora troppo lontana.

Michele Iacobello

