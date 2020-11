Il direttore del marchio austriaco KTM, che ha acquistato recentemente anche Husqvarna, porta nel circus della MotoGP anche la casa iberica GASGAS, partendo dalla Moto3 con la RC250GP. La moto sarà in seno al team Aspar e i piloti saranno Segio Garcia ed Izan Guevara.

UN’ALTRA CASA IN MOTO3

Per quanto sarà probabilmente una copia della già vista KTM (come per la Husqvarna), sarà bello vedere un marchio come la GASGAS impegnata nel circus della MotoGP con la RC250GP Moto3. La casa iberica, già impegnata e vincente sullo sterrato, si troverà per la prima volta ad affrontare competizioni su strada di livello mondiale, aggiungendo di fatto un nuovo costruttore all’elenco dei partecipanti della categoria entry level 2021 del Motomondiale.

ASPAR, GARCIA E GUEVARA

La moto, la cui foto è per ora solamente un rendering, verrà affidata all’esperto Jorge Martinez ed al team Aspar, che per la prossima stagione schiererà Sergio Garcia ed Izan Guevara in sella alle moto della GASGAS. Il comunicato stampa parla di un ingresso per espandere la consapevolezza del marchio al di fuori del mondo dello sterrato, nonostante attualmente la GASGAS non abbia in gamma moto da corsa. Questo potrebbe portare ad un certo cambiamento nella gamma di produzione, magari esplorando proprio il settore da corsa e da strada.

LE PAROLE DI PIT BEIRER, DIRETTORE GASGAS MOTORSPORT

“Siamo davvero entusiasti di introdurre GASGAS Motorcycles nelle corse su strada internazionali e crediamo fermamente che rafforzerà il marchio e lo aprirà a un pubblico mondiale. Inoltre, non c’è posto migliore del Campionato del Mondo Moto3 ™, poiché la categoria rappresenta il primo passo nella scala della MotoGP ™: è il banco di prova perfetto quando si tratta di selezionare e coltivare nuovi talenti dei piloti. Con il team Aspar che gestisce l’arrivo del marchio, non vediamo l’ora di vedere le nostre moto GASGAS in pista alla prima gara della stagione 2021 “.

IL COMMENTO DI JORGE MARTINEZ, TEAM MANAGER ASPAR

“Portare il nome GASGAS nel Campionato del Mondo Moto3 ™ rappresenta un traguardo molto importante, sia per me personalmente che per questa squadra. In quanto orgoglioso team spagnolo, essere il primo a lavorare con un marchio con così forti radici iberiche, per portarlo nel più alto livello delle corse su strada internazionali, è molto, molto speciale. Il 2021 sta diventando estremamente eccitante per noi! Certo, speriamo di continuare l’eccezionale periodo di forma che abbiamo goduto durante la stagione 2020 e insieme ai nostri due piloti, Sergio Garcia e Izan Guevara, siamo concentrati sulla lotta immediata per il podio e per portare il marchio GASGAS sul palcoscenico mondiale . “

Leggi anche: RADIO LIVEGP | FAUSTO GRESINI A MOTORBIKE CIRCUS: “BENE SAVADORI, MA DECIDE APRILIA”

Alex Dibisceglia