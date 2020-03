Lo aveva anticipato qualche giorno fa Valentino Rossi a Sky Sport, ma adesso abbiamo l’ufficialità che la MotoGP avrà la sua prima Virtual Race ufficiale Domenica 29 Marzo alle 14 sul circuito del Mugello.

Come già dimostrato dalla Formula 1, l’esperimento di proporre celebrità del Motorsport sfidarsi da casa grazie ai simulatori ha riscosso un grande successo, soprattutto in un periodo come questo, in cui tutte le principali attività motoristiche sono ferme ai box a tempo indeterminato.

Non sarà da meno la MotoGP, che ha annunciato ufficialmente la prima Virtual Race ed anche la line-up; a partecipare saranno i protagonisti della classe regina:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Monster Energy Yamaha MotoGP: Maverick Viñales

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaro

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins, Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Red Bull KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

Non compare invece il nome di Valentino Rossi, in un primo momento annunciato tra i partecipanti.

Come detto, la prima gara si disputerà sul mitico Circuito del Mugello, con 6 giri previsti per decretare il vincitore della prima Virtual Race ufficiale. A precedere la gara ci sarà una qualifica di 5 minuti per decidere l’ordine di partenza una volta che i semafori saranno spenti.

L’intero evento sarà trasmetto online su tutte le principali piattaforme social della MotoGP e sarà anche possibile seguire la cronaca in diretta completamente in italiano grazie a Radio LiveGP. Restate sintonizzati su queste pagine per avere informazioni più dettagliate sugli orari della diretta e sulla nostra copertura dell’evento.

Julian D’Agata