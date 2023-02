Tramite un comunicato congiunto, FIM e Dorna hanno confermato quale sarà la struttura della Race Direction a partire dalla prossima stagione, definita come una “nuova entusiasmante era” per il Motomondiale. Mike Webb, storico Direttore di gara della MotoGP, continuerà ad essere alla guida della Direzione gara della classe regina, che da quest’anno vedrà aumentare il numero di gare per via dell’introduzione delle Sprint Race.

La novità principale riguarda Graham Webber, vice-direttore di gara della MotoGP, nominato Direttore di gara di Moto2 e Moto3 a partire dal 2023. Webber continuerà a ricoprire il ruolo di Race Director anche per la MotoE, che da quest’anno diventerà un vero e proprio Campionato del Mondo. George Massaro, precedentemente vice-direttore di gara della Red Bull MotoGP Rookies Cup & Talent Cups, è stato promosso a Direttore di Gara per gli eventi di questa specifica categoria.

Secondo quanto scritto dal Permanent Bureau, questa squadra – definita come esperta e coesa – “dovrà dare continuità al lavoro della Race Direction per garantire un altro anno di successi alla MotoGP”.

GLI UFFICIALI DI GARA

Qui di seguito la lista completa degli ufficiali di gara per la stagione 2023:

Direzione Gara:

Presidente e Direttore di gara: Mike WEBB

Rappresentante FIM: Bartolome ALFONSO

Rappresentante Dorna: Loris CAPIROSSI

Comitato Gestione Evento:

Direttore di gara e Presidente: Mike WEBB

Vice-direttore di gara: Graham WEBBER

Responsabile sicurezza FIM: Bartolome ALFONSO

Direttore medico FIM: Giancarlo di FILIPPO

Direttore tecnico GP: Danny ALDRIDGE

Stewards FIM MotoGP:

Presidente Steward FIM MotoGP (nominato da IRTA): Freddie SPENCER

Stewards FIM MotoGP (nominati dalla FIM): Andrès SOMOLINOS e Tamara MATKO

FIM Appeal Stewards Panel:

Questo organo è composto (a rotazione) dai membri della Circuit Racing Commission (FIM) elencati qui di seguito e da un membro rappresentante la Federazione Nazionale affiliata alla FIM:

Stuart HIGGS

Ralph BOHNHORST

Raffaele De FABRITIIS

Peter GODDARD

Riserve per sostituzioni last-minute: Bill CUMBOW, Paul DUPARC, Paul KING

Grand Prix Commission:

Presidente (e rappresentante) Dorna: Carmelo EZPELETA

Rappresentante FIM: Paul DUPARC

Rappresentante IRTA: Hervé PONCHARAL

Rappresentante MSMA: Biense BIERMA

Permanent Bureau:

CEO Dorna: Carmelo EZPELETA

Presidente FIM: Jorge VIEGAS

Giorgia Guarnieri