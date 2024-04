Dopo la bellissima domenica che ha visto trionfare Francesco Bagnaia su Márquez e Bezzecchi, la MotoGP resta a Jerez de la Frontera per la prima delle tre giornate di test ufficiali previste nel corso della stagione.

Diversi i programmi di lavoro dei team. Honda ha girato nel corso del weekend con una moto tutta nuova messa nelle mani di Stefan Bradl, così come Aprilia ha girato nel weekend con una moto sperimentale con Lorenzo Savadori e KTM che ha provato alcune soluzioni con Dani Pedrosa (ne abbiamo parlato qui venerdì).

Anche Yamaha proverà qualcosa, mentre in casa Ducati ci si concentrerà a perfezionare il feeling sia con la GP24 - per chi ce l'ha - sia con la GP23 che è risultata di difficile comprensione nelle prime gare. Proprio in casa Ducati, giornata fondamentale per Franco Morbidelli, che nei giorni scorsi ha sottolineato come questa giornata di prove - che per lui sarà la prima con la moto dopo aver saltato tutti i test invernali - gli servirà per trovare un setup tutto suo dopo aver utilizzato quello di Bagnaia nelle prime gare.

Da Jerez, Mattia Fundarò