Dopo un 2020 riprogrammato per via della pandemia, ecco che la Dorna deve fare nuovamente i conti con le conseguenze del virus, annullando il GP di Finlandia in programma l’11 luglio.

KYMI RING CHIUSO PER IL SECONDO ANNO DI FILA

Si tratta del secondo annullamento consecutivo in due anni per la pista finlandese. Sul sito ufficiale, la Dorna ha fatto sapere che le limitazioni vigenti in Finlandia non consentono la trasferta a team e piloti che anticiperanno così la pausa estiva. Dopo Assen, in programma il 27 giugno, le tre classi torneranno in pista l’8 agosto per il Gran Premio di Stiria che anticipa il Red Bull Ring della settimana successiva. Doppio weekend in Austria dunque, in attesa di tornare al Kymi Ring nel 2022. Non solo, in occasione del back-to-back in terra austriaca ci sarà l’occasione di rivedere pubblico sulle tribune, ovviamente in un numero limitato.

RINNOVI PER SACHSERING E GP DI FINLANDIA

Dopo la notizia dell’annullamento del Gran Premio, la Dorna ha comunicato che il contratto con il circuito finlandese è esteso fino al 2026, così come successo per il Sachsering che ha rinnovato l’accordo per altri 5 anni. Ecco quindi il calendario completo di questo 2021:

GP Qatar 28 marzo

GP Doha 4 aprile

GP Portogallo 18 aprile

GP Spagna 2 maggio

GP Francia 16 maggio

GP Italia 30 maggio

GP Catalunya 6 giugno

GP Germania 20 giugno

GP Olanda 27 giugno

GP Stiria 8 agosto

GP Austria 15 agosto

GP Gran Bretagna 29 agosto

GP Aragon 12 settembre

GP San Marino 19 settembre

GP Giappone 3 ottobre

GP Thailandia 10 ottobre

GP Australia 24 ottobre

GP Malesia 31 ottobre

GP Valencia 14 novembre

Michele Iacobello

