MotoGP | Aprilia fa doppietta nel venerdì della Catalunya

Tanta è la soddisfazione nel garage Aprilia al termine del venerdì del GP della Catalunya, archiviato con Espargaró e Viñales al comando. I due alfieri della scuderia di Noale possono guardare gli avversari dall’alto verso il basso, in particolar modo Aleix Espargaró vista la competitività generale dimostrata sia nel giro secco sia nelle simulazioni del passo gara.

Nella parte finale del turno Espargaró, pilota di casa, ha utilizzato la mescola morbida al posteriore e ha firmato il tempo di 1:39.402, riferimento cronometrico che vale il primo posto con ben tre decimi di scarto sul pilota in seconda posizione, il compagno di squadra Maverick Viñales. Entrambe le RS-GP si sono rivelate efficaci nel circuito catalano sebbene i due box abbiano seguito strategie diverse.

ALEIX ESPARGARÓ PROVA TUTTE E TRE LE MESCOLE

Espargaró ha iniziato le FP2 utilizzando la combinazione di pneumatici media-dura, scelta che gli ha permesso di mantenere il ritmo sull’1:40 alto/1:41 basso. Rientrato ai box per una breve pausa, il catalano è poi tornato in pista percorrendo sette giri veloci con due gomme medie, mescola con cui ha stampato tempi medi sull’1:40 e registrato il miglior giro in 1:40.067. Chiuso anche questo test, Espargaró ha sfruttato l’ultima parte delle FP2 per simulare la qualifica e proprio in quel momento ha preso il comando della classifica grazie al crono di 1:39.402, ottenuto con la media all’anteriore e la soft al posteriore. In base a questi riferimenti, il secondo turno di libere di Espargaró si potrebbe definire completo nello svolgimento del programma e assolutamente soddisfacente per quanto concerne la velocità messa su pista.

LAVORO DIVERSO PER VIÑALES: DUE RUN SULLA MEDIA E STINT LUNGO SULLA MORBIDA

Come detto, Maverick Viñales non ha seguito la stessa strada del compagno di box, evitando la mescola dura e concentrandosi su due run svolti con la doppia gomma media usata nelle FP1. La seconda sessione di libere di Viñales è iniziata con un run da sette giri (quattro validi) tra l’1:41 e l’1:42, tempi quindi più alti e altalenanti rispetto ad Espargaró. La stessa dinamica si è ripetuta anche nel secondo run, svolto con le stesse gomme medie utilizzate in FP1 e nei primi giri delle FP2. Nei tre giri percorsi Viñales ha completato il migliore con il tempo di 1:41.595 per poi stampare un 1:42.009 e prendere la via dei box.

A ciò è seguito un cambio di gomme e per l’ultimo run lo spagnolo ha optato per lo pneumatico medio nuovo all’anteriore e il morbido al posteriore. Le prestazioni sono ovviamente migliorate e al secondo dei cinque giri buoni Maverick ha stampato il tempo di 1:39.705, equivalente alla seconda prestazione in classifica. Negli altri tre passaggi percorsi i tempi si sono alzati sull’1:40 medio, segno che le alte temperature ed il poco grip non agevolino la gestione del degrado.

IL PRIMO COMMENTO DI ALEIX ESPARGARÓ

Il portacolori Aprilia ha commentato così il venerdì catalano ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “E’ andata bene, è stata un’ottima sessione ma non mi sento di paragonare questo risultato all’Argentina: anche lì c’era poco grip ma mi sentivo meglio in frenata, mentre qui a Montmelò è un aspetto che devo ancora migliorare. A parte questo mi trovo bene – continua il pilota Aprilia – abbiamo fatto un bel lavoro nel primo turno con la gomma media percorrendo quasi l’intera distanza di gara. Nel pomeriggio il programma era di provare le tre mescole di pneumatici per archiviare dati circa la trazione e la velocità di percorrenza per poi analizzare tutto stasera. Nel singolo giro con la gomma morbida ho fatto un bel tempo, perciò sono molto contento.”

Aleix Espargaró ha anche parlato di Maverick Viñales: “non sono sorpreso del fatto che Maverick sia avanti, anzi, lui ha una velocità impressionante. Sono molto felice per lui e per il team, immagino che sarebbe bello vedere le due Aprilia sempre davanti. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, l’atmosfera dentro al box è fantastica!”

MAVERICK VIÑALES CONVINTO DEL POTENZIALE

Nell’angolo dedicato alle interviste post sessione si è espresso anche Maverick Viñales: “siamo andati molto bene oggi e sono assolutamente soddisfatto del lavoro. Con la gomma usata siamo andati abbastanza bene mentre bisogna migliorare il time attack, anche se abbiamo già capito come utilizzare anche la morbida usata. Comunque, abbiamo dato continuità al lavoro e siamo andati sempre veloci sebbene la parte difficile sia quella di fare bene in tutti i settori. Sono sicuro che in questa pista potrò essere forte domenica siccome mi sono trovato bene fin da subito. A livello di velocità sono già con i migliori, devo comprendere un po’ di più la moto ma questo è un lavoro che si sviluppa weekend dopo weekend. Ad esempio, quando corriamo due settimane di fila mi trovo meglio. Aprilia è un progetto nuovo e interessante, qui c’è tanta voglia di vincere”

Matteo Pittaccio

