Aprilia in gran forma sul circuito del Montmelò teatro del GP di Catalunya di MotoGP: Aleix Espargarò svetta nelle prove libere del venerdì seguito dal suo compagno di squadra Maverick Viñales. Seguono poi le tre Ducati di Bastianini, Bagnaia e Martin.

MOTO ITALIANE COMANDANO IN TERRA SPAGNOLA

Come anticipato, ben cinque moto italiane si piazzano avanti nelle prove libere del venerdì della prova di Catalunya della MotoGP: svetta l’Aprilia con Aleix Espargaro che precede Maverick Viñales. Terza piazza per Enea Bastianini che riesce nelle ultima battute di sessione a portarsi nella “virtuale” prima fila, mentre troviamo fuori dalla Top 10 Fabio Di Giannantonio. Quarto posto per Francesco “Pecco” Bagnaia, che ancora si dimostra essere un passo avanti al suo compagno Jack Miller, settimo: staremo a vedere poi nel sabato spagnolo chi avrà la meglio tra i due.

Arriviamo in quinta piazza, occupata dalla Pramac di Jorge Martin: lo spagnolo dopo una sessione difficile entra nei dieci lasciando sul filo Johann Zarco, proprio in decima posizione. Tra gli ultimi cinque piloti qualificati nella Top-10 spunta la KTM di Brad Binder, sesto proprio sul finale di sessione e avanti alla Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Ottava piazza per Alex Rins: dopo aver dominato le FP1 del mattino e metà sessione delle FP2, alla fine precede i due francesi Quartararo, su Yamaha, e Johann Zarco, su Ducati Pramac.

Subito fuori dai dieci troviamo l’altra Yamaha ufficiale dell’italiano Franco Morbidelli, scivolato nella “zona out” dopo il tempo segnato da Brad Binder. L’italiano ha portato la sua Yamaha in terza piazza nelle FP1 e ventava la Top 10 nelle FP2 fino a tre quarti della sessione. Fuori anche il team VR 46 con Bezzecchi in quattordicesima posizione, seguito dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio (in pole-position al Mugello) e sedicesimo con Luca Marini. Suzuki che sembra avere due facce della stessa medaglia: Joan Mir ancora dietro al suo compagno in questo venerdì spagnolo, nona posizione per lui nelle FP1 comandate da Rins e diciassettesima nelle FP2.

I RISULTATI DELLE FP2 SUL CIRCUITO DELLA CATALUNYA

Archiviato il venerdì sul circuito spagnolo, appuntamento a domani ore 10 per le FP3, alle 13:30 per le FP4 e alle 14:00 la diretta delle qualifiche ufficiali della MotoGP 2022 per la gara della Catalunya.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

Leggi anche: MOTOGP | MARC MÁRQUEZ HA SUPERATO CON SUCCESSO L’INTERVENTO