Con piloti e team che stanno ricaricando le batterie, Dorna e FIM hanno pubblicato entry list e calendario della seconda stagione della Coppa del Mondo MotoE. Saranno cinque gli italiani al via delle sette gare, con cinque eventi concomitanti al motomondiale.









La prima stagione è iniziata con l’incendio all’EPaddock durante i test di Jerez ed è terminata a Valencia con la vittoria del titolo da parte di Matteo Ferrari. In questa seconda stagione Ferrari difenderà il titolo conquistato sempre sulla Energica Ego Corsa del team Trentino Gresini MotoE.

I piloti. Già detto di Matteo Ferrari, gli altri italiani al via saranno Niccolò Canepa e Mattia Casadei, confermati da Lucio Cecchinello e Paolo Simoncelli. Le new entry italiane sono due giovani piloti provenienti del CEV Moto2, ovvero Alessandro Zaccone e Tommaso Marcon. Il primo affiancherà il campione in carica Matteo Ferrari nel team Gresini, il secondo invece sarà al via con il team Tech3. Nel team Pramac confermati Alex DeAngelis e Josh Hook, così come Maria Herrera e Nico Terol nel team Aspar. Xavier Simeon prende il posto di Randy DePuniet nel team LCR, Xavier Cardelus ed Eric Granado difenderanno i colori del team Avintia. Compagno di squadra di Tommaso Marcon nel team Tech3 sarà il tedesco Lukas Tulovic, confermati anche Bradley Smith, Mike Di Meglio e Niki Tuuli. Esordiranno nella Coppa del Mondo MotoE invece Jordi Torres con il team Pons e Dominique Aegerter con il team IntactGP.

Il calendario. Dopo una prima bozza nei giorni scorsi è arrivato il calendario definitivo della prossima stagione MotoE. Si parte da Jerez il 3 maggio prima di volare ad Assen, circuito completamente nuovo per la MotoE, dove si correrà a fine giugno. Si passa a metà agosto in Austria al RedBull Ring prima di arrivare ai primi di settembre a Misano, che come la scorsa stagione avrà due gare nello stesso weekend. Stesso format di Misano anche per la gara conclusiva a Valencia, proprio come per questa stagionem con gara 1 il sabato e gara 2 la domenica.

Mathias Cantarini