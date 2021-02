MotoE | Svelata la entry-list della serie elettrica

La terza stagione della MotoE World Cup, in partenza il 2 maggio da Jerez de la Frontera, inizia ad assumere una forma definitiva. Nella giornata odierna, Dorna ha ufficializzato le squadre ed i piloti al via del campionato elettrico, ancora legato all’azienda modenese Energica.

Il Team Gresini MotoE conferma Matteo Ferrari, campione nel 2019, ed accoglie Andrea Mantovani, sostituto di Andrea Zaccone. Quest’ultimo correrà per OCTO Pramac insieme al colombiano originario di Medellín Yonny Hernandez, impegnato per la prima volta nell’universo elettrico. Hernandez fa ritorno nel team Pramac dopo averci già corso tra il 2013 ed il 2015 in MotoGP.

Il Campione MotoE 2020 Jordi Torres conferma la partecipazione con Pons Racing, squadra che non ha ancora definito a quale pilota assegnerà la seconda sella. Il reparto elettrico Tech3 prosegue l’avventura in MotoE con il tedesco Lukas Tulovic, al quale verrà affiancato il francese Corentin Perolari, sostituto del neo-acquisto MV Forward Tommaso Marcon. Maria Herrera rappresenterà l’Aspar Team insieme alla novità spagnola Fermin Aldeguer, campione europeo 2020 Moto2 nella classe STK600 con il team FAU55 TeyRacing.

2021 MOTOE WORLD CUP | ENTRY LIST

Avintia Esponsorama ripone nuovamente fiducia in Xavier Cardelus, mentre la sella di Eric Granado viene ereditata dal portoghese André Pires, campione nazionale SBK nel 2014. La carriera di Eric Granado in MotoE non giunge al capolinea: il 24enne brasiliano correrà con l’unica Energica del One Energy Racing. Cambiamenti importanti anche per LCR, inizialmente intenzionato a confermare la coppia Niccolò Canepa – Xavier Siméon, e successivamente obbligato a cambiare line up a causa delle concomitanze tra MotoE e FIM EWC. Le moto di Canepa e Siméon saranno guidate dal campione CIV Moto3 2018-2020 Kevin Zannoni, e dallo spagnolo classe 1997 Miquel Pons, in arrivo dalla WSSP600.

Rinnovato il contratto tra SIC58 Squadra Corse e Mattia Casadei, giunto 5° nel 2020 con due podi all’attivo (Andalucia e Emilia Romagna). Una sola Energica schierata sia per IntactGP, di nuovo insieme al sempre competitivo Dominique Aegerter, sia per Ajo MotoE. La squadra diretta da Aki ha messo sotto contratto Hikari Okubo, pilota giapponese classe 1993 originario di Tokyo iscritto alla WSSP600 dal 2016 al 2020.

Confermata, purtroppo, l’assenza di MarcVDS. La compagine fondata da Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz e diretta da Joan Olivé ha deciso di non partecipare alla stagione 2021 per via degli impegni nel FIM EWC di Mike Di Meglio, pilota di rifermento del team belga nelle scorse due stagioni.

Matteo Pittaccio

