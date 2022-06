Sul tracciato del The Ridge Motorsports Park, Danilo Petrucci porta a casa due importanti piazzamenti sul podio, in una pista favorevole a Yamaha ed in cui Jake Gagne ha dominato. Il “Petrux” è stato comunque eccezionale a stare davanti a Petersen in gara 2. Il numero 9 rimane così al comando del MotoAmerica Superbike.

GARA 1 RIDOTTA

Due bandiere rosse hanno condizionato la gara con tre partenze per una distanza accorciata da 16 ad 8 giri. In una corsa sprint, Danilo Petrucci ha chiuso in terza posizione, massimo risultato possibile vista la lunghezza di gara, la rottura della pedana sinistra e la penalizzazione in griglia di tre posizioni, rimediata a causa di un contatto con il rivale Mathew Scholtz in FP1. Gara dominata dalle Yamaha R1 di Jake Gagne e Cameron Petersen, che hanno chiuso rispettivamente primo e secondo.

Le due interruzioni sono frutto di due incidenti, prima di Nolan Lamkin e poi, subito dopo la prima ripartenza, di Jake Lewis. Quest’ultimo cade al cambio di direzione che si inserisce verso il rettifilo dei box: rischio notevole, visto che è stato evitato da Ashton Yates. Vie di fuga praticamente assenti e pochi commissari a bordo pista portano a notevoli difficoltà per la gestione da parte della direzione gara.

Terza e definitiva partenza che da il via al dominio per Gagne con Petersen. Brutto spunto per Danilo Petrucci, che riesce a recuperare per la terza posizione dopo il sorpasso avvenuto su Barbera.

GARA 2: DANILO TRA LE YAMAHA

Nella seconda manche Danilo Petrucci può essere felice. L’italiano chiude secondo, mandando in archivio un fine settimana partito sotto i peggiori auspici. Tanti problemi nelle prove, tra cui un motore scoppiato, e tanti inconvenienti in gara, nella quale segnaliamo uno scontro violento con Scholtz.

Il secondo posto ha un grande valore aggiunto per Petrux, soprattutto perché ha messo alle spalle un avversario pesante come Cameron Petersen. L’italiano esegue un gran sorpasso al giro nove, mantenendo poi la posizione acquisita, nonostante i tentativi di risposta del #45 sudafricano.

Dopo questa gara Danilo Petrucci conserva la leadership di campionato. Adesso dispone di 11 punti di vantaggio su Gagne e 17 su un Mathew Scholtz mai brillante e mai oltre il quarto posto nelle gare al The Ridge. Tra due settimane il MotoAmerica farà tappa a Laguna Seca, tracciato già conosciuto da Danilo con la militanza in MotoGP nel biennio 2012-2013.

Giacomo Da Rold