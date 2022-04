MotoAmerica | Road Atlanta, Gara 2: Gagne vince, Ritiro per Petrucci

Jake Gagne vince Gara 2 a Road Atlanta dominando una manche condizionata da due interruzioni. Ritiro per Petrucci, fermato da problemi al motore. Gagne vince così la diciottesima gara in carriera, la prima in stagione, recuperando terreno a “Petrux” in classifica piloti. Doppietta per il Progressive Yamaha Racing Team ottenuta grazie a Cameron Peterson, secondo sul traguardo davanti alla BMW di Kyle Wyman (Cycle Racing). Ritiro anche per Mathew Scholtz e Jake Lewis.

GAGNE TRIONFA TRA BANDIERE ROSSE E BLACKOUT

La seconda gara del fine settimana è stata più lunga e problematica del previsto. Dopo due giri la caduta di Jeremy Coffey ha obbligato la direzione gara a chiamare in causa la bandiera rossa. Ripristinata la situazione i piloti sono tornati in griglia ma un blackout dell’intero impianto ha fermato nuovamente la gara. Dopo quasi venti minuti di attesa moto e piloti sono ufficialmente partiti e allo spegnimento dei semafori la Panigale V4R di Petrucci ha iniziato a fumare. Mentre Gagne ha preso il largo, “Petrux” ha provato a resistere fino all’inizio del secondo giro, quando ha parcheggiato la propria Ducati all’esterno del rettilineo.

Non sono mancate le polemiche con il pilota italiano decisamente frustrato e arrabbiato per la lunga attesa post blackout. Petrucci ha così commentato l’episodio su Twitter:

“Imbarazzante quello che è successo oggi. In 25 anni di gare non ho mai visto che si interrompano perché il circuito non ha la corrente. A forza di stare fermi con i motori accesi sulle varie griglie di partenza l’acqua del motore ha bollito e abbiamo rotto il motore.”

Pochi secondi dopo è arrivata la caduta di un altro protagonista, Mathew Scholtz, finito a terra in curva dieci mentre cercava di superare Petersen per il secondo posto.Senza la distrazione e la pressione di Petrucci, Jake Gagne ha letteralmente dominato Gara 2 rifilando ben 14 secondi in 17 giri al primo inseguitore, il compagno di squadra Cameron Petersen. Molto più accesa la battaglia per l’ultimo gradino del podio, combattuto tra Kyle Wyman, Hector Barberá e Richie Escalante, arrivati in quest’ordine sul traguardo con un distacco di quattro decimi tra il terzo ed il quinto.

Corey Alexander ha rintuzzato gli attacchi di Ashton Yates nel finale e ha portato a casa il sesto posto mentre a chiudere la Top10 troviamo Travis Wyman, David Anthony e Geoff May, primo pilota in classifica in sella ad una Honda (KWS Motorsports). Prossimo round del MotoAmerica 2022 previsto il 20-22 maggio nel magnifico quanto ostico Virginia International Raceway.

MOTOAMERICA | ROAD ATLANTA 2022 | RISULTATI GARA 2

Matteo Pittaccio

