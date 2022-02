È finalmente arrivata l’ufficialità del passaggio al MotoAmerica di Danilo Petrucci con la Ducati del team Warhorse HSBK Racing New York per la stagione 2022. Il passaggio nella serie a stelle e strisce marca il ritorno del pilota ternano sulla moto di Borgo Panigale, dopo essere stato legato al marchio italiano in MotoGP dal 2015 al 2020. Ovviamente Ducati offrirà un supporto da ufficiale a Petrucci, che correrà per la prima volta con una Ducati V4. Ad ogni modo, la notizia del passaggio di Petrux al MotoAmerica è una semplice formalità: infatti, Danilo stesso aveva confermato il passaggio durante la puntata 301 di Motorbike Circus. La puntata è disponibile sul canale YouTube di LiveGP.it.

UNA STORIA TUTTA DA SCRIVERE

Lo si può quasi definire un salto nel vuoto il passaggio al MotoAmerica di Danilo Petrucci. Il 31enne ternano ha recentemente dichiarato che sarà un impegno molto grande vista la poca conoscenza soprattutto dei tracciati. Di certo se c’è un pilota in grado di portare la Ducati in alto anche negli USA, quello è proprio Petrucci. Infatti, ad oggi sono solamente due i piloti italiani in grado di vincere una gara nel MotoAmerica. Alessandro Gramigni è stato il primo azzurro a vincere sul suolo americano nell’allora campionato AMA: l’italiano ha vinto sia a Road America che a Brainerd nel 1996. Il suo successo è stato seguito dal più recente di Lorenzo Zanetti, wild-card proprio con il team HSBK a Indianapolis nel 2020. L’azzurro, supportato dalla casa madre, ha vinto Gara2 in una delle piste storiche del motorsport mondiale.

LE PAROLE DI PETRUCCI

“Sono così felice di tornare finalmente a correre con Ducati. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno reso questo passaggio possibile. Ho parlato di questo progetto con Eraldo Ferracci l’anno scorso ad Austin e tutti i vertici di Ducati sono stati felici di riavermi a bordo. Voglio continuare a divertirmi guidando le moto: è un’esperienza del tutto nuova. Mi trasferirò in America, non vedo l’ora di iniziare a lavorare.”

APPREZZAMENTI DAI PIANI ALTI

Ovviamente, la notizia di un ex MotoGP al MotoAmerica ha di certo aumentato il prestigio del campionato. Di tutto ciò non può che esserne contento Wayne Rainey, dominatore della 500cc dal 1990 al 1992 e presidente del MotoAmerica stesso. La leggenda americana ha rilasciato parole di stima per quanto riguarda Petrucci: “Danilo Petrucci è un pilota di livello assoluto ed è molto rispettato per il suo passato in MotoGP. Quest’anno troverà degli avversari molto tosti su piste leggendarie. Sono sicuro che apprezzerà anche vivere negli Stati Uniti.”

INIZIO COL BOTTO

Tra un mese ci sarà il debutto nel MotoAmerica di Danilo Petrucci, e che inizio! Infatti, la prima gara in calendario è un classico: la 200 miglia di Daytona, in programma dal 10 al 12 Marzo.

Valentino Aggio

