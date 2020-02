È stata presentato, nella mattinata del 14 febbraio, il team di Paolo Simoncelli: Sic58 Squadra Corse. Luogo della presentazione… ovviamente il circuito di Misano Adriatico, intitolato proprio a Marco Simoncelli.









Presentato l’intero team Sic58 Squadra Corse di Paolo Simoncelli. L’unveiling è avvenuto sul circuito di Misano, non sarebbe potuto avvenire in altri luoghi se non sul circuito intitolato al SIC. L’evento ha riguardato l’intero team di Simoncelli, mostrando al pubblico la line-up del 2020 per la Moto3 del motomondiale, Moto3 CEV, per l’ETC e per il campionato MotoE. A presentare la moto 2020 per la Moto3 sul palco: Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki.

La livrea della moto è pressoché la stessa degli scorsi anni. I colori predominanti restano infatti il bianco e il rosso, che sono effettivamente i colori che rimandano direttamente al ricordo che un po’ tutti abbiamo di Marco Simoncelli. Anche la squadra rimane invariata, per il terzo anno consecutivo infatti Paolo Simoncelli ha puntato sulla stessa coppia. I risultati effettivamente lo scorso anno sono stati notevoli, così come la sfortuna nel team si è fatta sentire. Il 2020 per il team SIC58 dovrà essere l’anno della svolta, o almeno questo è quello a cui puntano i diretti protagonisti della Moto3.

Lo stesso Paolo Simoncelli ha confermato di avere voglia di fare la differenza nel campionato, e la squadra sembra essere pronta per fare il grande salto. Una conferma in questa direzione arriva direttamente dai piloti di Simoncelli. Antonelli e Suzuki hanno dichiarato che i test svolti fino ad adesso siano andati beni, sia la velocità che il feeling con la moto hanno ricevuto feedback positivi. Ora non resta che attendere e sperare in un buon inizio di stagione.

Per quanto riguarda la MotoE, confermato Mattia Casadei per il campionato 2020, che guiderà la moto del team per il secondo anno. Mentre per quanto riguarda il CEV Moto3 la situazione per il 2020 è cambiata. Scenderanno in pista nel campionato spagnolo José Julian Garcia e Senna Agius.

Nicole Facelli