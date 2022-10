Bastano due stagioni a Izan Guevara per laurearsi campione in Moto3, con l’ultima annata indimenticabile per il pilota spagnolo. Classe 2004, è diventato campione del mondo vincendo il Gran Premio d’Australia, dimostrando ancora una volta delle doti innate da numero uno in pista. Un ragazzo molto giovane, nato a Palma de Mallorca, che è entrato nell’albo d’oro della categoria appena compiuta la maggiore età. Come lui negli ultimi dieci anni solo Maverick Viñales, nel 2013, e Alex Marquez, nel 2014, sono diventati campioni del mondo all’età di 18 anni fatta eccezione per Pedro Acosta, classe 2004, vincitore della passata stagione di Moto3 all’età di 17 anni.

STAGIONE 2022: GUEVARA DOMINA LA CATEGORIA

Per Izan il campionato non parte bene, dato che conquista un solo podio nei primi cinque appuntamenti della Moto3 (secondo posto nel GP d’Indonesia). Ma dal sesto gran premio di stagione “ingrana” e colleziona ben sei podi di fila, con tre vittorie, rispettivamente in Spagna, Catalunya e Germania. Per vederlo nuovamente sul gradino più alto del podio dobbiamo aspettare ben cinque gran premi, arrivando sul circuito di Aragòn, per poi vederlo nuovamente vincere nell’appuntamento successivo in Giappone.

Numeri importanti per Izan: su 18 start totalizza 4 pole position e 11 podi, di cui 6 sono vittorie che, aggiunte all’unica della stagione passata, portano a 7 successi nella categoria. Animale da gara, l’unico ad aver totalizzato più di 100 giri al comando in questa stagione: 137 tornate, molte in più rispetto a Dennis Foggia, al momento con soli 77 giri. Izan Guevara si è preso il lusso di chiudere la corsa al titolo con due appuntamenti di anticipo sul termine della stagione e con un ruolino ancora migliorabile.

TESTA AL 2023 ANCORA CON GASGAS

Continuerà il matrimonio tra Izan Guevara e Aspar GASGAS: lo spagnolo approderà in Moto2 ed esordirà nella categoria la prossima stagione. Il team ,anch’esso spagnolo, ha deciso di dare l’occasione al giovane Izan per fare il grande salto nella categoria successiva già nella prossima stagione. Guevara ha dimostrato, in queste stagioni in Moto3, una notevole crescita, si è maturato nella categoria leggera ed ora presenta tutte le qualità per accedere nella difficile categoria della Moto2. Izan, tramite un post sui social, ha sottolineato l’ottimo rapporto con il team e la grande crescita avvenuta insieme fin dai tempi del Junior World Championship. Izan si sente come a casa ed è sicuro di poter ottenere dei grandi risultati anche in futuro assieme a GASGAS.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

