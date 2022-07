Si dovranno attendere ancora due settimane per il ritorno in pista della Moto3, visto che il 7 agosto i piloti si ritroveranno sul circuito di Silverstone per il dodicesimo appuntamento del motomondiale.

DOVE ERAVAMO RIMASTI

Ci siamo lasciati il 26 di giugno con il Gran Premio di Assen che ha avuto come protagonista Ayumu Sasaki, vincitore del GP olandese davanti ai due contendenti al titolo Izan Guevara e Sergio Garcia. Fuori due italiani durante la gara, Dennis Foggia al quinto giro ed Elia Bartolini al giro 18.

Assen ci lascia con una lotta al titolo aperta tra Guevara e Garcia distanti solamente 3 punti. Dennis Foggia a ben 69 punti in terza piazza e Sasaki, con la vittoria ad Assen, si aggancia a Foggia mettendosi a soli due punti. Con più di cento punti anche Jaume Masia in quinta piazza con Red Bull KTM Ajo. Seguono poi appaiati Deniz Oncu e Tatsuki Suzuki divisi da soli 4 punti, Andrea Migno in ottava posizione seguito da Carlos Tatay, Xavier Artigas e Riccardo Rossi.

STATISTICHE DI MOTO3 NELLA LOTTA MONDIALE

Comanda Garcia la classifica piloti della Moto3 ma, dati alla mano, Guevara ha raccolto di più rispetto al suo rivale nel mondiale: Garcia è arrivato a metà stagione con 7 podi, tra i quali 3 vittorie, 1 pole position e soli 31 giri in prima posizione; Guevara invece si presenta con 7 podi e 3 vittorie, esattamente come il connazionale, ma con ben 3 pole position, 2 giri veloci in gara e ben 81 giri in prima posizione.

La Moto3 vanta 6 vincitori diversi nei primi 11 appuntamenti e da analizzare a fondo è anche Jaume Masia: 107 punti in campionato, 4 podi tra cui 2 vittorie, 4 giri veloci e 18 giri percorsi in prima posizione mentre manca ancora la sua prima pole position in stagione. Mai sconta anche la pole position in questa categoria con 7 poleman diversi nei primi 11 gran premi: 3 pole per Guevara, seguito da Dennis Foggia e Deniz Oncu con 2 pole, poi seguono ad una sola pole Garcia, Sasaki, Migno e Tatay.

DUE SETTIMANE E SI VA A SILVERSTONE

Con una Moto3 così avvincente non possiamo che aspettarci del puro spettacolo sul circuito di Silverstone, gara in programma il 7 agosto per il ritorno delle due ruote sul circuito inglese.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli