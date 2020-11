Nel secondo weekend consecutivo a Valencia, Tony Arbolino centra la vittoria che gli mancava da Assen dello scorso anno. Seconda posizione per Sergio García che vince la battaglia con Raul Fernandez, vincitore settimana scorsa. Quarto Albert Arenas, ottavo Ai Ogura.

Il motomondiale è tornato a Valencia dopo sette giorni dal GP d’Europa. La gara della Moto3 è stata la copia del weekend scorso dove a trionfare fu Raul Fernandez. Esattamente come sette giorni fa, un incidente nelle fasi iniziali spezza il gruppo, e questa volta i piloti coinvolti sono i giapponesi Tatsuki Suzuki e Kaito Toba. Raul Fernandez ne approfitta e prende un piccolo margine su un trenino composto da Sergio García, Tony Arbolino e Albert Arenas. Solo nel finale, proprio come sette giorni fa, Arbolino e Sergio García riescono a rifarsi sotto a Raul Fernandez e passarlo nel penultimo giro.

Albert Arenas, che si era staccato, non può fare altro che chiudere in quarta posizione. Quinta posizione per Darryn Binder che nell’ultimo giro vince la battaglia con Deniz Oncu. Settima piazza per Andrea Migno che supera Ai Ogura: il runnerup del mondiale arriverà a Portimão con 8 punti di ritardo da Arenas. Chiudono la top10 Jaume Masia e Jeremy Alcoba.

Mathias Cantarini