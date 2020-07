Conquista la Pole position del Gran Premio di Spagna Tatsuki Suzuki. Il pilota del team Sic58 Squadra Corse partirà dalla prima casella della griglia di partenza del circuito di Jerez davanti ad Andrea Migno e John McPhee.

Partirà dalla prima posizione della griglia di partenza del circuito di Jerez de la Frontera Tatsuki Suzuki. Il pilota del team Sic58 Squadra Corse ha conquistato la Pole position con un giro pressoché perfetto, segnando sul cronometro un tempo di 1:45.465. Giro che garantisce al pilota, ormai ribattezzato italo-giapponese, di partire primo nel Gran Premio di Spagna e determina il nuovo record della pista per la Moto3 a Jerez. Il numero 24 è riuscito ad aggiudicarsi il miglior crono senza una strategia predeterminata. Giro effettuato da solo in pista e ritrovandosi nella scia di Gabriel Rodrigo. Sorte diversa per il suo compagno di team Niccolò Antonelli, che partirà dodicesimo in griglia di partenza.

Secondo miglior tempo per Andrea Migno: il tempo di 1:45.660 non gli ha permesso di salire fino alla pole, ma scende sotto il precedente record della pista. Un weekend per il pilota del team Sky VR46 Racing nel quale la parola chiave è stata “gioco di squadra”. Da ieri, infatti, Migno e il suo compagno Celestino Vietti hanno utilizzato la carta del trainarsi in pista per raggiungere prestazioni migliori. Strategia che ha dato i suoi frutti posizionando anche Vietti quinto in partenza.

Partirà terzo John McPhee. Il pilota del team Sepang Racing ha tentato nell’impresa di seguire Suzuki durante il suo miglior giro, ma non è bastato per aggiudicarsi un tempo migliore, conquistando comunque la terza casella della griglia. Ottavo tempo per Romano Fenati, protagonista della Q1 e autore di un buon miglioramento rispetto alle Free Practice di ieri. Decimo Tony Arbolino.

Nicole Facelli