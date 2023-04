Deniz Oncu conquista la prima pole del 2023, chiudendo a Jerez davanti a Ortolà e Munoz. Quarta piazza provvisoria per Romano Fenati, con Holgado solo settimo, mentre per quanto riguarda gli altri italiani troviamo in quindicesima posizione Andrea Migno e in diciottesima Matteo Bartelle, protagonista di una caduta in curva 13. Nepa e Farioli fuori al Q1. Apprensione per le condizioni di Munoz dopo la brutta caduta all’ultimo giro.

PASSANO FENATI E BERTELLE CON IL TRICOLORE, COMPLETANO ORTOLA’ E MOREIRA

Romano Fenati è il primo dei quattro a strappare l’accesso alla Q2; inarrivabile l’italiano che è l’unico a scendere sotto il muro del 1’46”. Insieme a lui sale con la KTM Diogo Moreira, unico insieme ad Ortolà a scendere in pista durante la seconda metà di sessione riuscendo fin da subito a mettere le ruote avanti agli altri. Matteo Bertelle fa terzo in Q1 e dunque raggiunge la seconda sessione di qualifica insieme al compagno di box Fenati. Ivan Ortolà chiude il gruppo dei quattro che accedono alla Q2, riuscendo a salvarsi per soli 0.090 su David Salvador.

Nel primo run a comandare sono stati gli italiani, infatti quattro dei cinque presenti in sessione occupavano proprio la testa della classifica, con la previsione che qualcuni retrocedesse vista la discesa tardiva in pista di Ortolà e Moreira. Sessione difficile per Riccardo Rossi, al quale viene annullato il tempo del primo run, costringendolo ad un colpo di reni nel secondo. Lo seguono in classifica altri due italiani, Stefano Nepa e Filippo Farioli: entrambi comandavano ad inizio sessione ma poi si sono visti risucchiare da Salvador e Veijer. Menzione speciale per Ana Carrasco in 12 posizione nel Q1 e David Almansa, classe 2006, che chiude ultimo.

ONCU LEADER DAVANTI AD ORTOLA’, MUNOZ TERZO MA IN RISCHIO PER DOMANI

Deniz Oncu in pole sul circuito di Jerez, la prima in questa stagione per il pilota turco. Velocissimo durante la seconda sessione di qualifica, appena sceso in pista ha subito conquistato la testa dopo qualche giro non al massimo, trovando il tempo durante il secondo run riuscendo a migliorare il crono di 1’45″668. Ivan Ortolà alle sue spalle, dopo l’accesso guadagnato in Q1, ha confermato di essere veloce sul giro secco conquistando così la prima fila. Terzo posto, momentaneo, per David Munoz. Momentaneo perché il pilota è stato protagonista di un brutto incidente all’ultima curva, durante il suo ultimo giro veloce. Un high side in cui lo spagnolo, rimasto incollato con le sue braccia al manubrio, ha pesantemente impattato con il piede sinistro sul tracciato. Fondamentale l’intervento della barella e dell’ambulanza e nelle prossime ore vi aggiorneremo sulle condizioni.

Romano Fenati, quindi, in momentanea quarta posizione, con l’italiano che aprirà la seconda fila nella gara di domani seguito da Masia e Yamanaka. Holgado non al top ha strappato una settima posizione, condividendo la terza fila con Sasaki e Artigas. Il giapponese, non al massimo a Jerez, sarà così costretto a partire nelle retrovie. Diogo Moreira scivola in quattordicesima posizione, con il suo giro più veloce che lo aveva portato a lottare per le prime due file annullato. Andrea Migno subito dietro a lui, l’italiano anticipa Tatsuki Suzuki del team Leopard. Gran peccato per Matteo Bertelle, con una diciottesima posizione condizionata da una caduta in curva 13 con l’anteriore che lo ha abbandonato in ingresso.

I RISULTATI DELLE DUE SESSIONI

