È Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) il più veloce del Gran Premio Red Bull di Spagna in corso al Circuito de Jerez – Angel Nieto. Lo spagnolo conquista la pole con il crono di 1:45.880s per +0.124 dal suo compagno di squadra Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team) per una doppietta firmata GASGAS. Terzo tempo invece per Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) che sfila la prima fila a Dennis Foggia (Leopard Racing) nell’ultimissimo passaggio a traguardo, e segna una prima fila tutta spagnola.

In Q1 Toba il più veloce. Ogden, Bertelle, Artigas passano in Q2

La Q1 del GP di Spagna si presenta subito “caliente”: 42 gradi sull’asfalto e situazione del tracciato simile alle seconde libere, svolte nella giornata di ieri. La sessione si è giocata tutta negli ultimi minuti alla ricerca dell’ultimissimo giro veloce a disposizione. Entrati tutti insieme in pista, in pieno stile Moto3, approfittano della scia l’uno dell’altro. A spuntarla è stato Kaito Toba (CIP Green Power) su Scott Ogden (VisionTrack Racing Team) e sul tempo in solitaria di Matteo Bertelle (QJMOTOR Avintia Racing Team). Grande prestazione dell’italiano al suo solo secondo giusto lanciato. Passa in Q2 anche Xavier Artigas (CFMoto Racing Prüstel GP). Fuori invece, inaspettatamente, Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) e Stefano Nepa (Angeluss MTA Team).

Il miglior pilota Honda della sessione è Scott Ogden (VisionTrack Racing) che a Jerez l’anno scorso ha vinto nel Campionato del Mondo Junior.

In Q2 la pole va a Izan Guevara in solitaria

Ultimi 15 minuti per giocarsi il tutto e per tutto per il primo crono del GP di Spagna. A tener fede al ruolo di favorito per la pole, Izan Guevara (Gaviota GASGAS Aspar Team) non attende il gioco delle scie ma rimane in pista in solitaria a cercare il giro lanciato. Ed è proprio mentre gli erano tutti fermi ai box, che lo spagnolo rifila caschi rossi su caschi rossi e agguanta la pole position nonostante l’errore in curva 8. Il pilota GASGAS perde il posteriore ma tiene ugualmente aperto, stringendo i talloni sulla moto e portando a casa il suo giro secco, l’unico in grado di scendere sotto 1:46s. Conferma la prima fila GASGAS Sergio Garcia (Gaviota GASGAS Aspar Team) con il secondo crono dietro al suo compagno di squadra, mettendo dietro sia KTM che Honda.

A tentare il tempo in solitaria anche Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3) che, però, non ha messo a segno lo stesso crono dello spagnolo, chiudendo con il quinto crono dietro alla prima Honda che troviamo in pista firmata da Dennis Foggia (Leopard Racing), nonché primo degli italiani. 8° tempo per Riccardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) che centra un’ottima top 10, mentre per trovare Andrea Migno (Rivacold Snipers Team), dato tra i favoriti insieme a Foggia, dobbiamo scendere fino alla 13esima posizione.

Benedetta Bincoletto