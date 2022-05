Izan Guevara si prende la vittoria in Moto3 a Jerez davanti al compagno di squadra Sergio Garcia e Jaume Masia, per lo spagnolo della GasGas chiude un “hattrick” nella pista di casa. Il pilota della GasGas si è preso la vittoria con un sorpasso incredibile all’esterno dell’ultima curva sul compagno di squadra ed Deniz Oncu. Il turco che ha comandato tutti gli ultimi giri di gara perde il podio proprio all’ultima curva. Chi invece perde tanti punti è Dennis Foggia che lascia Jerez con la diciottesima posizione e con venti punti di ritardo da Garcia.

LA GARA

Izan Guevara si prende una meritata vittoria dopo la pole ed il giro veloce grazie ad un sorpasso senza precedenti all’esterno della curva 13 di Jerez. Per Guevara è la seconda vittoria in Moto3, la prima in questa stagione e arriva dopo un weekend per lui perfetto. Seconda piazza per Sergio Garcia che così allunga nel mondiale con 20 punti su Foggia. Terza piazza per Jaume Masia che si è preso l’ultima posizione del podio con un ingresso deciso su Oncu. Il turco si è messo al comando negli ultimi giri provando a scremare il gruppetto di sei piloti rimasto a giocarsi la vittoria ma proprio all’ultima curva ha dovuto arrendersi ai tre piloti già citati.

Chiude in quinta piazza Xavier Artigas, sempre nel gruppo di testa ma mai realmente in lotta per il podio con la sua CF Moto. Sesto dopo una incredibile rimonta Ayumu Sasaki, il giapponese scattato dall’ultima piazza ha dovuto scontare anche un long lap penalty prima di lanciarsi in una incredibile rimonta che lo ha portato a meno di un secondo dalla vittoria.

Chiude in settima piazza Kaito Toba staccato tre secondi dal connazionale della Husqvarna e davanti a Ryusei Yamanaka. Nona posizione per Daniel Holgado mentre chiude la top10 il brasiliano Diogo Moreira che dopo un avvio nelle primissime posizioni ha dovuto scontare un long lap penalty ma ha comunque chiuso in top10.

Un weekend grigissimo per Honda in Moto3 che mette solo due moto a punti, quella del rookie inglese Scott Ogden in dodicesima piazza e quella di Andrea Migno quattordicesima. Chiude in diciottesima piazza Dennis Foggia in grossissima difficoltà nelle fasi di frenata.

Mathias Cantarini