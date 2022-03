In Qatar la prima pole stagionale se la aggiudica Izan Guevara sulla GasGas del team Aspar, in prima fila con lui Ayumu Sasaki e Jaume Masia. Bene Migno e Foggia che scatteranno in seconda fila, nono Suzuki. Tra i rookie il migliore è Ortola, Bertelle diciottesimo.

Q1: BERTELLE UNICO ITALIANO QUALIFICATO

A primeggiare nel Q1 è Ayumu Sasaki, il pilota del Max Racing Team su Husqvarna passa agevolmente il turno. Il giapponese fa un altro lavoro rifilando sette decimi a Ivan Ortolà. Terzo Daniel Holgado davanti al nostro Matteo Bertelle. Tre rookie di altissimo livello che c’entrano così il Q2 alla loro prima qualifica nel motomondiale. Beffato sulla bandiera a scacchi Stefano Nepa che perde l’accesso al Q2 superato da Holgado proprio all’ultimo passaggio utile. Scott Ogden sesto, anche lui al debutto nel mondiale sul neonato team VisionTrack Racing Team di Michael Laverty.

Settimo Diogo Moreira davanti al nostro Alberto Surra, ottavo. Male Adrian Fernandez, che si ferma in nona posizione, che domani lo porterà a partire in ventitreesima piazza. Male anche Lorenzo Fellon, nonostante il buon passo messo in mostra nelle libere al momento del time attack non è riuscito ad imporsi. Undicesimo Mario Aji davanti alla rientrante nel mondiale Moto3 Ana Carrasco. Lontanissimo Elia Bartolini, il campione in carica CIV Moto3 ha avuto a disposizione un solo tentativo senza riuscire a scendere sotto il muro del 2’08”. Chiudono la classifica Gerard Riu Male e Joshua Whatley al debutto sulla Moto3 iridata.

Q2: GUEVARA IN POLE

Turno deciso sulla bandiera a scacchi con il gruppone che ha aspettato fino all’ultimo secondo utile per entrare in pista. Il gruppone comandato dalle due Honda del team Leopard è transitato sulla linea del traguardo a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Forte della seconda posizione Foggia, velocissimo sin dai test e favoritissimo per il mondiale, non ha spinto per impedire ai piloti che lo seguivano di superarlo in classifica. Missione compiuta in parte perchè gli ultimi del gruppo avevano leggero distacco e sono riusciti così a migliorarsi.

Tra quelli che hanno fatto un passo avanti soprattutto Izan Guevara che si è preso la pole position grazie alla scia offerta dal gruppone. Seconda posizione per Ayumu Sasaki passato dal Q1, per lui un solo tentativo con gomma nuova ma gli è bastato per centrare la prima fila. Terza piazza per Jaume Masia, vincitore qui lo scorso anno toglie dalla prima fila Andrea Migno, quarto e Dennis Foggia quinto. Ottima seconda fila per Ryusei Yamanaka, settimo John McPhee davanti a Sergio García e Tatsuki Suzuki. Decimo il rookie runnerup del CEV Moto3 2021 Ivan Ortola, undicesimo Carlos Tatay mentre chiude la quarta fila Deniz Oncu. Tredicesimo Artigas davanti a Kaito Toba e Daniel Holgado. Mentre scatteranno in sesta fila Riccardo Rossi, Joel Kelso e Matteo Bertelle.

Mathias Cantarini