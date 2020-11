A Portimão si chiude la stagione del motomondiale con il titolo della Moto3 ancora da assegnare e a centrare la pole è Raul Fernandez. Il giovane spagnolo, fresco di ingaggio in Moto2, partirà davanti a Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki. Scatteranno dalla seconda fila i due principali contendenti al titolo Ai Ogura e Albert Arenas, mentre è solo ventisettesimo Tony Arbolino.

Q1

Con Albert Arenas qualificato al Q2 direttamente nelle libere grazie al miglior tempo fatto registrare nelle FP2, tocca a Tony Arbolino e Ai Ogura passare per le Q1. Il più veloce nel turno di qualifiche è stato Darryn Binder davanti a Tatsuki Suzuki, Ai Ogura e Niccolò Antonelli. Ogura riesce a centrare il passaggio del turno solo sulla bandiera a scacchi. Rimane fuori dalla Q2 Tony Arbolino che ha mollato mentre si trovava con due caschi rossi a metà pista convinto di aver ancora un giro: scatterà quindi dalla ventisettesima casella. Quinto nel turno John McPhee con Adrián Fernandez, fratello di Raul, che sostituisce l’infortunato Filip Salac. Settimo tempo per Pawi , con i nostri Stefano Nepa e Romano Fenati in ottava e nona piazza. Chiude la top10 Maximilian Kofler.



Q2

Solito imbarazzante balletto ai box con i piloti che restano fermi in corsia box ed escono troppo tardi e sono addirittura 3 i piloti che chiudono il turno senza un tempo. A centrare la pole position è Raul Fernandez fresco di promozione in Moto2 annunciata stamattina. In prima fila con lo spagnolo del KTM RedBull Ajo ci saranno Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki. Seconda fila aperta da Tatsuki Suzuki assieme ai due contendenti per il titolo, Ai Ogura e Albert Arenas (Qui tutte le combinazioni per il titolo). Terza fila con Niccolò Antonelli ed i due piloti del team Leopard Dennis Foggia e e Jaume Masia. Entrambi i piloti del team Leopard però dovranno scontare un long lap penalty. Quattordicesimo e sedicesimo Celestino Vietti e Andrea Migno.

Mathias Cantarini