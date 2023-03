Ayumu Sasaki centra la prima pole del 2023 sul circuito di Portimão, abbattendo il record della pista. Si piazza davanti a Josè Antonio Rueda su Red Bull KTM Ajo, con Joel Kelso che chiude la prima fila. Stefano Nepa è il primo ed unico italiano italiano in Top10, qualificatosi decimo.

BRAVO IL TEAM HUSQVARNA

Ayumu Sasaki centra la quarta pole position in carriera, e lo fa abbattendo il record della pista di Portimao. Ayumu ha registrato sulla tabella dei tempi 1’46″798, devastando il vecchio record del circuito di Sergio Garcia in 1’47″274. Il giro del giapponese è stato perfetto, soprattutto grazie al gran lavoro di squadra adottato dal team Husqvarna. Collin Veijer, compagno di Ayumu appena approdato nella categoria, è riuscito a passare brillantemente il Q1 qualificandosi davanti all’italiano Riccardo Rossi riuscendo così ad aiutare il collega nel Q2. Il team ha fatto uscire insieme i due piloti, con Collin che ha trainato Ayumu per tutto il suo giro restituendo poi il favore subito dopo. Ayumu ha avuto così la possibilità di una super scia di Veijer riuscendo a sfruttarla per tutto il giro.

Ayumu Sasaki trova così un gran distacco tra se e Rueda dietro a lui, 0.374 il ritardo del pilota Red Bull KTM Ajo. Joel Kelso si piazza in terza posizione non distante dal #99 con soli 0.076 tra loro. Daniel Holgado strappa la quarta piazza portandosi dietro Ivan Ortolà. Soli 5 millesimi di secondo lo separano da David Alonso, il quale deve guardarsi bene le spalle perché vi trova Xavier Artigas a soli 0.012. Completano la Top 10 Deniz Oncu, Jaume Masia e Stefano Nepa.

ITALIA IN DIFFICOLTA’

Come accennato sopra, Stefano Nepa è il primo italiano che conclude la Top 10 della griglia di partenza della Moto3. Notiamo però che il suo distacco è di nemmeno 1 decimo dalla sesta posizione di David Alonso, dunque la prestazione dell’italiano del team Angeluss possiamo considerarla ottima. Riccardo Rossi strappa la dodicesima posizione, centrando lo stesso tempo di Kaito Toba in 1’47″606.

Non riescono a salire nel Q2 invece Matteo Bertelle, che non trova la qualificazione per solo 0.114 sul connazionale Riccardo Rossi. Filippo Farioli scatterà ventitreesimo, lontano dalla Q2 nonostante un ultimo tentativo al limite dove ha pescato con la ruota anteriore il verde all’esterno dell’ultimo curvone del circuito. Lontani Romano Fenati e Lorenzo Fellon, con quest’ultimo che copre l’ultima piazza della griglia di partenza.

I TEMPI DELLE SESSIONI DI QUALIFICA

Fabrizio Giuseppe Pignatelli