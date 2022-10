Battendo la coppia Aspar, Dennis Foggia conquista la Pole Position del GP della Malesia, classe Moto3, la quarta della stagione e della carriera. Izan Guevara, già campione del mondo, è secondo mentre il suo compagno Garcia partirà terzo, impegnato a lottare con Foggia e Sasaki (settimo) per la piazza d’onore nella classifica piloti. Domani la gara alle ore 06:00.

HONDA TORNA A COMANDARE IN MOTO3: FOGGIA IMBATTIBILE A SEPANG

Dennis Foggia continua ad essere l’unico portacolori Honda capace di spezzare il dominio di KTM e dei marchi ad essa collegati. La quarta Pole Position stagionale arriva in Malesia grazie al tempo di 2:11.411, nuovo record della pista. Questa prestazione maiuscola permette al romano di Leopard Racing di rifilare ben due decimi sia a Izan Guevara, laureatosi campione del mondo in Australia, sia a Sergio Garcia, che chiude la prima fila nello schieramento di partenza. I due alfieri del Team Aspar sono divisi da solamente trentanove millesimi con Garcia che farà di tutto per far sua la seconda posizione nella classifica piloti, combattuta tra lui stesso, Foggia e Sasaki, settimo nella Q2.

A solamente sette centesimi dalla prima fila troviamo Jaume Masia, seguito dal compagno di box Daniel Holgado e dalla Honda Snipers di Andrea Migno, secondo rappresentante della casa alata in ordine di classifica, finalmente competitivo dopo i tanti alti e bassi della stagione. Il già citato Sasaki si piazza al settimo posto con uno scarto di mezzo secondo da Dennis Foggia, seguito a ruota dal connazionale Tatsuki Suzuki, Riccardo Rossi e David Muñoz.

MTA non riesce ad accedere alla Top10 classificandosi al dodicesimo posto con Stefano Nepa – dietro a Diogo Moreira – e al quattordicesimo con Iván Ortolá, che divide i due giapponesi Ryusei Yamanaka e Taiyo Furusato. Rimanendo in tema asia, menzione d’onore per Syarifuddin Azman, scelto dal VisionTrack Racing Team per correre il GP di casa con la Honda della formazione britannica. Azman partirà ventunesimo,, addirittura davanti a piloti del calibro di John McPhee e Deniz Öncü, decisamente indietro in griglia di partenza.

MOTO3 | GP MALESIA | RISULTATI Q2

Matteo Pittaccio

