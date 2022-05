Sergio Garcia vince dopo la bandiera a scacchi in Moto3 il GP d’Italia 2022 davanti al compagno Izan Guevara e al giapponese Tatsuki Suzuki. Guevara è stato il primo a passare sotto la bandiera a scacchi, ma è andato oltre i limiti della pista alla Biondetti 2, lasciando così la vittoria al compagno di squadra. Caduto Dennis Foggia a seguito di un brutto high-side fuori dalla Savelli.

LA CRONACA LIVE

Sta per partire la domenica di gare al Mugello! Come di consueto, il programma parte con la Moto3 al GP d’Italia 2022. In pole position scatterà Deniz Öncü in sella alla propria KTM. In prima fila con il pilota turco ci saranno Daniel Holgado e Dennis Foggia. Segui su LiveGP la cronaca web della gara!

Valentino Aggio

