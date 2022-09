Sulla pista resa molto scivolosa dalla pioggia caduta in questo sabato la pole della Moto3 va a Tatsuki Suzuki sulla sua pista di casa. Prima fila completata dal rookie inglese Scott Ogden che sfrutta l’occasione del turno bagnato per centrare per la prima volta la sua prima fila in Moto3. Terzo Sergio Garcia che potrà sfruttare il ritardo in griglia del compagno, leader del campionato Izan Guevara che scatterà solo dalla nona piazza. Quinto Dennis Foggia, migliore degli italiani.

Q1: SQUILLO DI OGDEN, OK GARCIA

Quando le condizioni della pista si fanno complicate ecco che i piloti inglesi mostrano tutta la loro esperienza in queste condizioni. Così il rookie del team VisionTrack Racing Honda Scott Ogden si prende il miglior tempo nel Q1 della Moto3 centrando il passaggio nel turno che assegnerà la pole position. Seconda posizione per Carlos Tatay lontano oltre tre decimi dall’inglese. Terza piazza per uno dei contendenti al titolo: Sergio Garcia. Lo spagnolo del team Aspar in sella alla GasGas riesce a centrare un passaggio del turno importante per la sua rincorsa mondiale. Quarto Lorenzo Fellon con la Honda del Sic58 Squadra Corse ultimo dei piloti ad accedere al Q2.

Purtroppo non può festeggiare il GP di casa con una buona posizione in griglia Taiyo Furusato, quinto lontano quasi un secondo da Ogden. In settima fila domani mattina con il pilota giapponese ci saranno Ivan Ortola e Daniel Holgado. Lo spagnolo del team RedBull KTM Ajo dopo il podio di Aragon sarà così costretto ad una gara di rincorsa. Joel Kelso si prende l’ottavo tempo che però gli permetterà di scattare solo ventiduesimo davanti a Xavier Artigas e Joshua Whatley. Undicesimo e dodicesimo tempo per i nostri Stefano Nepa ed Elia Bartolini con Nicola Fabio Carraro in quindicesima piazza.

Q2: SUZUKI PROFETA IN PATRIA

A centrare la pole position della Moto3 nel GP del Giappone sul Mobility Resort Motegi è il pilota di casa Tatsuki Suzuki. Il pilota giapponese centra così la pole con la Honda del team Leopard sulla pista di proprietà della casa giapponese. Ben tre decimi refilati a Scott Ogden che sfrutta l’occasione ghiotta della pista bagnata per centrare per la prima volta in carriera la prima fila. Sia l’inglese che Sergio Garcia hanno fatto valere l’esperienza dei 15′ di Q1 a cui hanno preso parte centrando un’importante prima fila.

Quarta piazza per Ayumu Sasaki con l’Husqvarna del Max Racing Team davanti alla Honda Leopard del nostro Dennis Foggia. Il pilota romano precede i nostri Andrea Migno e Riccardo Rossi che domani scatteranno dalla sesta e dalla settima posizione. Ottavo il turco Deniz Oncu davanti al leader del mondiale Moto3 Izan Guevara. Decimo Jaume Masia, lo spagnolo che nei giorni scorsi ha ufficializzato il passaggio al team Leopard lasciando così il team RedBull KTM Ajo. La quarta fila sarà completata da Carlos Tatay e John McPhee.

Quinta fila per Lorenzo Fellon davanti ad Adrian Fernandez e Daniel Holgado che dopo il podio conquistato ad Aragon sarà costretto ad una grande rimonta nella gara di domani. In sesta file infine troviamo David Munoz, Ryusei Yamanaka e Kaito Toba.

