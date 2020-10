Jaume Masia raggiunge la prima pole position della stagione nel Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans. Il pilota Le0pard segna il nuovo record della pista con un giro perfetto in 1:41.399. Segue, a distanza di millesimi, Albert Arenas, terzo John McPhee.

Jaume Masia conquista la sua prima pole position della stagione 2020 sul circuito di Le Mans. Il pilota del team Le0pard ha completato un giro di pista pressoché perfetto in 1:41.399. Tempo sufficiente allo spagnolo per segnare il nuovo record della pista in qualifica per la Moto3. Masia ha condotto le sessioni di Free Practice sempre terminando nelle posizioni importanti. Sessioni di libere che sono variate tra condizioni di pista asciutta e bagnata. Posizione la sua che fa accrescere la possibilità di poter condurre una buona gara nelle posizioni di testa.

Seconda casella della griglia per Albert Arenas. Il pilota spagnolo, a pochi millesimi di distanza dal miglior tempo, ha segnato il suo miglior giro di qualifica in 1: 41.419. La gara di domani per Arenas sarà fondamentale. Con l’ultima caduta la sua leadership mondiale è finita nella mani di Ai Ogura. Arenas attualmente a -2 dalla vetta farà di tutto per riconquistare la cima della classifica. Partirà terzo John McPhee. Segna il terzo tempo in 1: 41.846. Il pilota del team Sepang Racing, ha dimostrato nelle ultime gare di essere in lizza per le posizioni importanti. Dopo la vittoria di Misano, l’inglese è entrato nella lista dei temibili della Moto3. Partirà sesto Tony Arbolino, seguito dopo due caselle da Romano Fenati. Decimo Vietti e tredicesimo il suo compagno di team Andrea Migno.

Nicole Facelli