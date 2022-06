Si è conclusa la gara di Moto3 al GP di Catalunya, con Izan Guevara che ha firmato la vittoria in una gara incerta e caotica dove la lotta per il podio è stata aperta fino all’ultimo giro. In seconda posizione il rookie David Muñoz che ha sorpreso tutti nella sua seconda gara in Moto3. Completa il podio Tatsuki Suzuki.

GARA: GUEVARA VINCE, OUT FOGGIA E MIGNO

Con 45°C gradi in pista e un caldo soffocante, la gara di Moto3 prende il via senza uno dei protagonisti di questa stagione: Diogo Moreira. Il pilota brasiliano è stato operato martedì per una frattura alla mano sinistra dopo una caduta al Mugello. Ha partecipato alla FP1 di Catalunya, ma ha deciso di interrompere la sua partecipazione per recuperarsi completamente.

Dopo una partenza senza particolari complicazioni, i rivali più importanti nella lotta per il mondiale si mettono uno dietro l’altro per cominciare fin da subito ad attaccare: Foggia, Guevara, García, Öncü, Rossi e Suzuki. Dietro Jaume Masiá, che scatta dalla quattordicesima posizione, inizia la rimonta.

Solo dopo cinque giri, Masiá raggiunge l’ottava posizione e si avvicina pericolosamente al gruppo di testa. Davanti a lui in sesta posizione il rookie David Salvador, sostituto di Sasaki, si aggancia al gruppone dei protagonisti.

Colpo di scena al settimo giro. Dennis Foggia ha dei problemi alla catena e purtroppo abbandona la gara tra gli applausi di supporto del pubblico spagnolo. Secondo zero consecutivo per Foggia e duro colpo al morale dell’italiano.

La comunicazione dell’out di Foggia arriva subito a entrambi i contendenti per il titolo del Team GASGAS Aspar. Sergio García e Izan Guevara sanno di avere tra le mani un’ottima opportunità per aggiungere un tassello importante per il campionato di Moto3.

Qualche giro dopo, incidente multiplo nella curva 10 con caduta di David Salvador, Ryusei Yamanaka e Dani Holgado.

Causa le cadute precedenti, il gruppo di testa si spezza e diventa un gruppo di sette piloti con: Öncü, García, Guevara, Muñoz (nella sua seconda gara del mondiale), Suzuki, Masiá e Adrian Fernández.

In 17° posizione, a Andrea Migno viene comunicata una long lap penalty per track limits. Subito dopo ne arriva un’altra e il pilota decide di abbandonare la gara e rientrare nella pit lane.

A pochi giri della fine ci troviamo con continui cambi di posizione in una corsa caotica dove tutto è possibile. Izan Guevara, in testa, decide di spezzare la gara e alza il passo, prendendo qualche metro di vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle, Sergio García che prova a fermare il tentativo di fuga del suo compagno di squadra si trova in una lotta accesa con il rookie David Munoz e Tatsuki Suzuki.

Izan Guevara incrocia sotto la bandiera a scacchi in prima posizione con quasi due secondi di vantaggio, firmando una gara intelligente dal primo all’ultimo giro. In seconda posizione David Muñoz che ottiene il primo podio in Moto3. Il rookie, assente nelle prime gare della stagione in attesa di compiere 16 anni, chiude con una gara titanica dove ha dimostrato una grande superiorità. Tatsuki Suzuki è terzo dopo un sorpasso a García nell’ultima curva. Il leader del mondiale, Sergio García, chiude in quarta posizione ma mantiene la leadership con 150 punti.

Il primo degli italiani troviamo Riccardo Rossi in 11° posizione dopo un long lap penalty per track limits, Matteo Bertelle in 13° posizione, Stefano Nepa 16° ed Elia Bartolini 17°.

Victoria Ortega Cabrera