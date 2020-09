La Moto3 lascia il circuito di Barcellona con un nuovo leader di campionato, il giapponese Ai Ogura grazie allo zero di Albert Arenas. Una classifica cortissima quella della Moto3 che vede cinque piloti in soli 28 punti.

Sulla griglia di partenza il leader della classifica Moto3 Albert Arenas sperava di lasciare il circuito di Barcellona con un distacco confortante su Ai Ogura. Il giapponese infatti non ha ben digerito le curve del circuito catalano e scattando dalla ventiquattresima posizione poteva sperare solo di limitare i danni. Invece dopo solo cinque passaggi il leader della classifica Arenas è stato messo fuori dai giochi da John McPhee. Ironia della sorte la stessa dinamica toglierà poche ore dopo anche il leader del mondiale MotoGP Andrea Dovizioso dalla testa della classifica. Arenas si trovava in seconda posizione quando McPhee ha perso l’anteriore provando a sopravanzare lo spagnolo.

Ai Ogura che nel frattempo era risalito dalla ventiquattresima posizione all’undicesima conquista così cinque punti fondamentali per la corsa campionato. Con il doppio zero di Albert Arenas e John McPhee, ora secondo e terzo in classifica, anche Tony Arbolino grazie al secondo posto conquistato alle spalle di Darryn Binder ricuce il distacco dalla vetta a sole 27 lunghezze. Non riesce a sfruttare a pieno il passo falso dei primi Celestino Vietti Ramus che con l’ottava piazza conquista solo 8 punti finendo a meno 28 punti da Ai Ogura.

Mathias Cantarini