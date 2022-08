Daniel Holgado conquista la sua prima pole position in carriera in Austria, svettando davanti a Sasaki e Deniz Oncu che completano la prima fila per il gran premio di domenica. Seconda fila per gli italiani Riccardo Rossi e Dennis Foggia, in quarta e quinta posizione davanti a Morerira.

QUALIFICA 1, SUZUKI ACCEDE INSIEME A YAMANAKA, KELSO E MIGNO

L’unico a girare fino a 6 minuti dal termine di sessione è stato Kelso. Il pilota ha così comandato la maggior parte del turno mentre i suoi avversari attendevano gli ultimi minuti per lanciarsi. Volano caschi rossi sul finale di sessione con una lunga coda di pilota incollati l’uno con l’altro per ottenere, nel migliore dei modi, un importante effetto scia fondamentale su circuito austriaco. Bandiera a scacchi per il Q1 di questa Moto3, accedono al Q2 Suzuki con il team Leopard piazzando il miglior tempo in 1’41.977, Yamanaka in seconda posizione, a soli 0.031 da leader, seguito da Kelso e un super Andrea Migno in quarta piazza. Molte le polemiche in pista da parte degli stessi piloti, che negli ultimi giri di qualifica si sono trovati raggruppati come se si stesse già correndo il gp di domenica.

QUALIFICA 2: PRIMA POLE PER HOLGADO, ROSSI E FOGGIA IN SECONDA FILA

Passa la prima metà di sessione, con i piloti tutti ai box la classifica vede Sasaki in prima posizione, svetta con il miglior tempo di 1’41.244 portando un vantaggio su Foggia, in seconda posizione, di ben 0.344. Suzuki in terza piazza corona una doppietta Leopard, momentanea, in prima fila avanti a Guevara e Masia che completano la Top5. Lontani Oncu, Holgado e Garcia che sono rispettivamente fuori dalla Top10 in undicesima, dodicesima e tredicesima posizione. Ultimi 3 minuti di sessione i piloti tornano tutti in pista con molti che saranno al limite con l’out lap. Guadagna la pole position Daniel Holgado con KTM che strappa a Sasaki la prima posizione con un ultimo giro mostruoso. Prima fila conquistata dunque da Sasaki e Oncu, che guadagna la terza piazza anche lui nella sua ultima run di qualifica. Super Riccardo Rossi in quarta posizione, anticipa Dennis Foggia e Moreria che completano la seconda fila per il gran premio di domenica. Beffato Suzuki che tremina in settima piazza anticipando Guevara. Male Garcia e Masia che finisco fuori dai dieci rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione.

I RISULTATI DELLA QUALIFICA DI MOTO3

LA “SCENEGGIATA” PER LA SCIA

A voi fan del motorsport chiediamo di passare al volo alla quattro ruote ricordando le precedenti edizioni delle qualifiche di Formula 1 a Monza. Conosciamo bene le ricerca della scia da parte dei piloti e delle scene del tipo: “passo io, no ma passa tu che ti seguo”. Torniamo ora alla Moto3 e notiamo una certa somiglianza tra le due qualifiche, oggi assistiamo a ben 3/4 della griglia che prende bandiera nel proprio ultimo giro senza nemmeno terminare la sessione con un nuovo giro lanciato. Molte delle polemiche nel paddock arrivano dai box con critiche verso il format delle qualifiche di Moto3, sicuramente sarà un tema discusso durante il week-end di gara in Austria.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli