Un weekend da incorniciare per il team Angeluss MTA Racing che ad Austin ottiene la sua prima storica vittoria grazie a una incredibile prestazione di Iván Ortolá, assoluto protagonista della gara. Ad accompagnarlo sul podio c’era Aurora Angelucci, Team Manager di una squadra che quest’anno vuole dire la sua in Moto3.

IVÁN ORTOLÁ, LA PRIMA VITTORIA È DA INCORNICIARE

Una domenica da incorniciare per Iván Ortolá, che ha mostrato tutto il suo talento in una gara rocambolesca. Partito dalla prima fila, il pilota spagnolo si è reso subito protagonista di un salvataggio incredibile nelle primissime fasi gara. Un principio di highside che lo ha costretto ad andare lungo e rientrare in pista in ventunesima posizione. Da lì è partita la rimonta furibonda del portacolori Angeluss MTA Racing, che giro dopo giro ha ricucito il distacco dal gruppo di testa, andando a tagliare il traguardo davanti a tutti. Una grande prova di forza per il pilota classe 2004, che conquista così la sua prima vittoria assoluta nel Motomondiale.

A fine gara Ortolá è un fiume in piena: “Pessima partenza, ma ci credevo. Sapevo di aver velocità e passo costante dalla mia, quindi mi sono messo subito in carena, saltando gli avversari che mi precedevano. Quando sono arrivato nel gruppetto di testa, ho sfoderato un ritmo ancora più alto, affrontando il finale con un unico pensiero: la vittoria. Dedico questo risultato a tutta la squadra, al lavoro condiviso e agli sforzi compiuti sinora. Spero anche di ritrovare presto Stefano Nepa [coinvolto in un incidente con Muñoz e trasportato al Centro Medico per accertamenti, ndr], mi auguro si rimetta al meglio e presto, per fortuna il suo incidente non ha risvolti gravi.”

Gli fa eco anche Alessandro Tonucci, entusiasta della prova del suo pilota: “Vittoria spettacolare di Ortolá, bravo nel rimontare dopo una piccola sbavatura iniziale. Il merito del pilota si aggiunge al valore della squadra, sempre più efficiente in termini di qualità e preparazione delle nostre KTM. Abbiamo scritto la storia del team, ponendo un primo sigillo alle sfide future.”

AURORA ANGELUCCI, L’EMOZIONE NON HA VOCE

Grande gioia anche per Aurora Angelucci, che vuole godersi in toto l’emozione per la prima vittoria da Team Manager. Un grande traguardo per il team Angeluss MTA Racing, risultato dell’ottimo lavoro svolto da tutta la squadra: “Sono veramente felice e soddisfatta dalla vittoria conquistata da Iván Ortolá, per diverse ragioni: è la prima per lui, è la prima per noi. Il nostro operato è sempre più qualitativo, sicché il primo posto ottenuto qui in Texas ne è una logica conseguenza.“

Il suo pensiero va poi anche alle colleghe del team MTA Racing, Angela Benavente, Uxia Rodriguez Nerba e Tania Jaume Rueda, sempre di più parte integrante della squadra. Figure tecniche fortemente volute dalla stessa Angelucci, che con il progetto Angeluss sta dimostrando, con i fatti, la direzione da prendere per rendere il motorsport un ambiente sempre più inclusivo.

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTO3 | GP PORTOGALLO, ESORDIO DA SOGNO PER ANGELUSS MTA RACING